В Башкирии в 2023 году пройдут выборы в Госсобрание

Победить будет непросто, победить смогут только люди дела, а не слова. Те кандидаты, которые занимаются общественной работой, парламентской деятельностью, много сделали для своих округов, пользуются на этих территориях непререкаемым авторитетом. Это хороший стимул как для действующих депутатов, так и для тех, кто еще только стремится войти в состав депутатского корпуса.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан