В Башкирии в 2023 году пройдут выборы в Госсобрание

В Единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в Башкортостане выберут новый состав депутатов парламента VII созыва. Кроме того, состоятся выборы депутатов на муниципальных уровнях. В общей сложности в регионе пройдет 776 избирательных кампаний, в результате которых предстоит заместить более 7 тысяч мандатов.
В связи со сложившейся в стране обстановкой – проведением СВО и введением санкций – прогнозируется высокая явка избирателей. Их голоса определят дальнейшую судьбу страны. В связи с этим и требования к кандидатам будет повышенное.