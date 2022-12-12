В Башкирии в 2023 году пройдут выборы в Госсобрание

В Единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в Башкортостане выберут новый состав депутатов парламента VII созыва. Кроме того, состоятся выборы депутатов на муниципальных уровнях. В общей сложности в регионе пройдет 776 избирательных кампаний, в результате которых предстоит заместить более 7 тысяч  мандатов.

В связи со сложившейся в стране обстановкой – проведением СВО и введением санкций – прогнозируется высокая явка избирателей. Их голоса определят дальнейшую судьбу страны. В связи с этим и требования к кандидатам будет повышенное. 

Победить будет непросто, победить смогут только люди дела, а не слова. Те кандидаты, которые занимаются общественной работой, парламентской деятельностью, много сделали для своих округов, пользуются на этих территориях непререкаемым авторитетом. Это хороший стимул как для действующих депутатов, так и для тех, кто еще только стремится войти в состав депутатского корпуса.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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