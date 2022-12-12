На горнолыжном комплексе «Куш-Тау» состоялось открытие нового сезона

Впервые в истории горнолыжного комплекса «Куш-тау» совместно с геопарком «Торатау», «Башгидом» организовали масштабный проект-праздник. Круто все, людям нравится. Это мероприятие не последнее. В будущем году мы планируем еще ряд спортивных мероприятий, а также у нас будут проходить соревнования по скай-альпинизму.

Роза Маликова, заместитель директора по развитию спорта горнолыжного комплекса «Куш-Тау»