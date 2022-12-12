На горнолыжном комплексе «Куш-Тау» состоялось открытие нового сезона

Горнолыжный комплекс «Куш-Тау» открыл свои крутые
склоны. Накануне здесь собрались около 800 любителей горных лыж и сноуборда из
Стерлитамака, Уфы, Ишимбая, Салавата, Мелеуза, Оренбурга.
Для гостей
организовали бесплатный подъемник и различные площадки: фотозона, пункты
питания и проката снаряжения, детский зип-лайн, конкурс костюмов и диджей-сеты.
Ремесленники геопарка «Торатау» представили свою продукцию.
Впервые
в истории горнолыжного комплекса «Куш-тау» совместно с геопарком «Торатау», «Башгидом» организовали масштабный проект-праздник. Круто все,
людям нравится. Это мероприятие не последнее. В будущем году мы планируем еще
ряд спортивных мероприятий, а также у нас будут проходить соревнования по
скай-альпинизму.Роза Маликова, заместитель директора по развитию спорта горнолыжного комплекса «Куш-Тау»
Чистый воздух, хвойные и смешанные леса,
великолепная природа и глинтвейн – всё, что нужно для горнолыжников. Восемь человек
из Оренбурга на три дня приехали на «Куш-тау». Среди них Оксана Нешта.
Все
нравится, интересно, трассы хорошие. Вот сейчас только первый раз пойдем в этом
году открывать сезон. Решили, что откроем сезон с вас, с «Куш-Тау». Настроение отличное,
погода отличная. Мы готовы покататься.Оксана Нешта, житель г. Оренбурга