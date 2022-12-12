На горнолыжном комплексе «Куш-Тау» состоялось открытие нового сезона

Горнолыжный комплекс «Куш-Тау» открыл свои крутые склоны. Накануне здесь собрались около 800 любителей горных лыж и сноуборда из Стерлитамака, Уфы, Ишимбая, Салавата, Мелеуза, Оренбурга.

Для гостей организовали бесплатный подъемник и различные площадки: фотозона, пункты питания и проката снаряжения, детский зип-лайн, конкурс костюмов и диджей-сеты. Ремесленники геопарка «Торатау» представили свою продукцию.

Впервые в истории горнолыжного комплекса «Куш-тау» совместно с геопарком «Торатау», «Башгидом» организовали масштабный проект-праздник.  Круто все, людям нравится. Это мероприятие не последнее. В будущем году мы планируем еще ряд спортивных мероприятий, а также у нас будут проходить соревнования по скай-альпинизму.

Роза Маликова, заместитель директора по развитию спорта горнолыжного комплекса «Куш-Тау»

Чистый воздух, хвойные и смешанные леса, великолепная природа и глинтвейн – всё, что нужно для горнолыжников. Восемь человек из Оренбурга на три дня приехали на «Куш-тау». Среди них Оксана Нешта.

Все нравится, интересно, трассы хорошие. Вот сейчас только первый раз пойдем в этом году открывать сезон. Решили, что откроем сезон с вас, с «Куш-Тау». Настроение отличное, погода отличная. Мы готовы покататься.

Оксана Нешта, житель г. Оренбурга
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