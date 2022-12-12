В Башкирии за раннее выявление рака врачам назначат дополнительные выплаты

Башкирские врачи будут получать дополнительные выплаты за раннее выявление рака. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
На эти цели в регионы России будет направлено 53 миллиона рублей, 835 тысяч из которых получит Башкортостан. Дополнительными выплатами будут награждаться врачи, которые во время диспансеризации или профилактического осмотра диагностировали у пациента онкологию.
Такие выплаты медики получают уже несколько лет. Ранняя диагностика онкозаболевания повышает шансы на излечение.