В Башкирии за раннее выявление рака врачам назначат дополнительные выплаты

Башкирские врачи будут получать дополнительные выплаты за раннее выявление рака. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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На эти цели в регионы России будет направлено 53 миллиона рублей, 835 тысяч из которых получит Башкортостан. Дополнительными выплатами будут награждаться врачи, которые во время диспансеризации или профилактического осмотра диагностировали у пациента онкологию.

Такие выплаты медики получают уже несколько лет. Ранняя диагностика онкозаболевания повышает шансы на излечение. 

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