Российские ученые обнаружили у летучих мышей опасных паразитов

Ученые из медицинского университета в Тюмени в ходе экспериментов обнаружили у летучих мышей новую биологическую опасность для человека. Научные сотрудники выявили у рыжей вечерницы и водяной ночницы блох видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus. 

Фото №1 - Российские ученые обнаружили у летучих мышей опасных паразитов

По информации ученых, данные паразиты являются переносчиками возбудителей многих лихорадок, способных нанести серьезный вред человеческому организму.

По словам авторов исследования, причина кроется в климатических изменениях на планете а также активный рост городов, которые стали следствием изменения ареалов обитания животных, а также изменению межвидовых контактов. 

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