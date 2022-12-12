Российские ученые обнаружили у летучих мышей опасных паразитов

Ученые из медицинского университета в Тюмени в ходе экспериментов обнаружили у летучих мышей новую биологическую опасность для человека. Научные сотрудники выявили у рыжей вечерницы и водяной ночницы блох видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus.
По информации ученых, данные паразиты являются переносчиками возбудителей многих лихорадок, способных нанести серьезный вред человеческому организму.
По словам авторов исследования, причина кроется в климатических изменениях на планете а также активный рост городов, которые стали следствием изменения ареалов обитания животных, а также изменению межвидовых контактов.