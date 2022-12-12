Подготовка к Новому году и помощь участникам СВО: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане попасть и записаться к врачу теперь можно и в выходные дни. В Минздраве расширили возможности после неоднократных жалоб населения. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве. Под руководством главы республики был рассмотрен и ряд других вопросов, в их числе, например, подготовка к празднованиям Нового года, помощь семьям мобилизованных и не только.

Минувшая неделя была самой морозной с начала зимнего сезона. Холода спровоцировали и рост респираторных заболеваний. Если коронавирус незначительно пошел на спад, то число заразившихся гриппом увеличилось на 22%. Орудует свиной штамм H1N1. Чтобы у жителей не возникало проблем с записью на прием к врачу, в Минздраве увеличили время работы поликлиник и контакт-центра.

На совещании отметили и работу медиков, которые на минувшей неделе ездили в командировку к бойцам башкирского батальона имени Шаймуратова. Солдаты, которые уже несколько месяцев находились на линии соприкосновения, смогли пройти диагностику и получить врачебную помощь. Для бойцов также организовали услуги парикмахеров, башкирскую кухню и праздничный концерт. Все это по поручению Радия Хабирова. Глава республики также поддержал идею создания шаймуратовских классов для детей, чьи отцы служат в зоне СВО.

Идея, мне кажется, разумная, Айбулат Вакилович, посмотрите. Я думаю, это достойно. Ну и как мы договаривались, мы сколько надо, столько и будем поддерживать наши батальоны, наших мобилизованных, постоянно туда должны ходить гуманитарные конвои. Сейчас вот зима наступила – хорошо, что теплые вещи отправили. Мы всегда рядом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже на этой неделе семьи мобилизованных начнут получать выплаты по 20 тысяч рублей в качестве новогодней поддержки от государства. Кроме того, дети защитников Родины смогут посещать все праздничные представления. К слову, подготовка к встрече Нового года в республике идет полным ходом. В районах и городах организуют ледовые площадки и устанавливают елки. Радий Хабиров поручил завершить эту работу до 20 декабря.

Если раньше в годы ковида, когда был спецрежим, мы старались сделать как можно больше городков, чтобы люди рассредоточились по этим городкам, в этом году их будет меньше, но они будут более наполненными и комплексными. Ирина Голованова, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Более комплексным стало и питание в школьных столовых. В Минторге отметили, что число нарушений в сфере детского питания заметно снизилось, сократилось и число жалоб от родителей. Радий Хабиров напомнил, что главы муниципалитетов лично должны контролировать качество школьного питания.