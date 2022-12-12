Стали известны подробности отравления угарным газом семьи из Башкирии

В г. Октябрьском с отравлением госпитализировали целую семью. Предполагаемой причиной стал газ. В квартире помимо плиты установлена и колонка для подогрева воды, работающая на голубом топливе. Недомогание и головокружение родители и дети почувствовали внезапно накануне днем и едва успели вызвать скорую. Случай в городе не первый, и не всегда все заканчивается благополучно.

События минувшего воскресенья Сергей Колигер вспоминает со страхом. В считанные секунды члены его семьи начали терять сознание. Еле успели вызвать скорую помощь. Причем запаха газа, говорит, не чувствовали. На ногах к приезду медиков осталась только старшая дочь.

Здесь, в этом доме, проблема с вытяжкой. У нас, когда идет задувание, ветреная погода, вытяжка перестает функционировать вообще. Она не туда тянет, а обратно. И вот эта обратная тяга, когда мы ее включили, она, вроде, пошла и не пошла, и весь этот дымовод ушел сюда. Сергей Колигер, житель г. Октябрьского

Свои слова он подтверждает при помощи опыта с салфеткой, чтобы показать, куда идет воздух из вентиляции. Но вчера было не до экспериментов. Маму и 4-летнего сына положили в реанимацию. Отца и старшую дочь определили в палаты. Своевременная медицинская помощь – и через сутки состояние членов семьи стало лучше.

Ребенок в удовлетворительном состоянии, выписан по просьбе и инициативе родителей под наблюдение участкового педиатра. Родители также выписаны по инициативе под наблюдение участкового терапевта. Лилиана Ишмуратова, руководитель службы контроля качества и безопасности медицинской деятельности Октябрьской городской больницы №1

Правда, семья пока планирует пожить в другом месте. Газ в квартире перекрыт, разобрана колонка. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Проверку проводит прокуратура города вместе с аварийными службами и управляющей компанией дома. Газовики, к слову, дали советы по безопасности, как избежать ЧП.

Перед розжигом газоиспользующего оборудования необходимо открыть форточку. Необходим достаточный приток воздуха, чтобы избежать образования угарного газа. Евгений Кузнецов, мастер службы ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Октябрьском