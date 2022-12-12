Стали известны подробности отравления угарным газом семьи из Башкирии

В г. Октябрьском с отравлением госпитализировали целую семью. Предполагаемой причиной стал газ. В квартире помимо плиты установлена и колонка для подогрева воды, работающая на голубом топливе. Недомогание и головокружение родители и дети почувствовали внезапно накануне днем и едва успели вызвать скорую. Случай в городе не первый, и не всегда все заканчивается благополучно.
События минувшего воскресенья Сергей Колигер вспоминает со страхом. В считанные секунды члены его семьи начали терять сознание. Еле успели вызвать скорую помощь. Причем запаха газа, говорит, не чувствовали. На ногах к приезду медиков осталась только старшая дочь.
Свои слова он подтверждает при помощи опыта с салфеткой, чтобы показать, куда идет воздух из вентиляции. Но вчера было не до экспериментов. Маму и 4-летнего сына положили в реанимацию. Отца и старшую дочь определили в палаты. Своевременная медицинская помощь – и через сутки состояние членов семьи стало лучше.
Правда, семья пока планирует пожить в другом месте. Газ в квартире перекрыт, разобрана колонка. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Проверку проводит прокуратура города вместе с аварийными службами и управляющей компанией дома. Газовики, к слову, дали советы по безопасности, как избежать ЧП.
Но пока не будет исследована вентиляционная шахта и система, газом в квартире пользоваться не получится. Сотрудники прокуратуры также опросили других жильцов дома, ведь проблема может касаться не только одной квартиры. К слову, подобный случай отравления в городе – не первый. В конце ноября в городе уже отравилась многодетная семья. Трагедия унесла жизнь 12-летнего мальчика. Следственный отдел города Следственного комитета России возбудил уголовное дело. Сейчас идут экспертизы. И кто знает, чем бы закончилась история семьи Колигер, если бы ЧП случилось ночью, когда все спали.