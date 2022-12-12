В Уфе скульпторы создают ледовые городки

Так, например, на площади перед Дворцом спорта открытие состоится за неделю до Нового года. Всего в Октябрьском районе будет три таких точки с ледяными сказками. На них уйдёт порядка 200 кубометров воды.

Брызги зимних красок следов на одежде не оставляют. Картину художник рисует в холодных оттенках. Летом Ильдар Ахунгареев работает скульптором по дереву, зимой оформляет лёд. Материал капризный, и порой приходится импровизировать.

Эскиз не рисовали только для оформления ёлки. Так называемый ледовый стакан вырезали по фотографиям.

Ледовую галерею в парке «Волна» вырезать начали три дня назад. Планируют потратить на это ещё неделю. Наброски и незавершённые картины уже оценили местные жители.

Готовят новогоднюю сказку и на площади перед Дворцом спорта. Здесь объём полотна для картин составил порядка 70 кубометров льда. Всего в Октябрьском районе города организованы три ледовых городка. Здесь открытие запланировано на 24 декабря.