Уфа примет первенство мира по борьбе на поясах

Мероприятие состоится в августе следующего года. Эти и другие вопросы обсудили на прошедшей в Москве отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации по борьбе на поясах. На мероприятии присутствовали представители 37 аккредитованных дисциплин.

По ее итогам сроком еще на четыре года первым вице-президентом федерации стал заслуженный тренер России Рустам Зиякаев, а тренер юношеской сборной республики по борьбе на поясах, чемпионка мира Альфия Алимгужина стала старшим тренером юношеской сборной России.

В Крыму будет отбор на первенство мира, и в городе Уфе будет первенство мира. Это для нас большой плюс, что под руководством Альфии Алимгужиной будет готовиться сборная.

Рустам Зиякаев, первый вице-президент Всероссийской федерации по борьбе на поясах
Финал Уфимской волны
Пенальти