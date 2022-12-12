Уфа примет первенство мира по борьбе на поясах

Мероприятие состоится в августе следующего года. Эти и другие вопросы обсудили на прошедшей в Москве отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации по борьбе на поясах. На мероприятии присутствовали представители 37 аккредитованных дисциплин.
По ее итогам сроком еще на четыре года первым вице-президентом федерации стал заслуженный тренер России Рустам Зиякаев, а тренер юношеской сборной республики по борьбе на поясах, чемпионка мира Альфия Алимгужина стала старшим тренером юношеской сборной России.