Уфа примет первенство мира по борьбе на поясах

В Крыму будет отбор на первенство мира, и в городе Уфе будет первенство мира. Это для нас большой плюс, что под руководством Альфии Алимгужиной будет готовиться сборная.

Рустам Зиякаев, первый вице-президент Всероссийской федерации по борьбе на поясах