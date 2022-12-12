В Уфе стартовала акция «Пешеходный переход»

Только за 11 месяцев текущего года в столице Башкирии пострадало 503 пешехода, из них 22 – скончались.
Стоит отметить, что 119 ДТП произошло по вине самих пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Многие из них объясняют это спешкой и тем, что далеко идти до пешеходного перехода.
В связи с этим городская Госавтоинспекция начинает профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», в его рамках будут проводиться акции и встречи с дорожными полицейскими, направленные на формирование правопослушного поведения в сфере безопасности дорожного движения среди взрослых и детей.