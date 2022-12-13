В Уфимском училище искусств отметили 100-летие учреждения

Там состоялся вокальный вечер, на котором прозвучали голоса выпускников разных лет.
Романсы и арии из опер русских и зарубежных композиторов, любимые народные песни – поздравить родное училище со 100-летием пришли народные и заслуженные артисты республики. Среди молодых солистов – Дина Хусаинова. Она репетирует свой выход на сцену прямо в коридорах альма-матер.
Артисты, музыковеды, художники, оперники, эстрадники, исполнители народных песен – за вековой период из стен Уфимского училища искусств выпустили тысячи специалистов. 100 лет исполняется и вокальному отделу. Такой вот двойной праздник. Преподаватель Эльвира Рахимкулова с теплотой отзывается о своих выпускниках, в числе которых есть и солисты Башкирского театра оперы и балета.
Приехали на праздник вокала и гости из других регионов. Когда-то они учились в колледже искусств. Кто не смог – отправил видеопоздравление.
Внимание слушателей – на артисте и его жестах. Вокалисты покорили зрителей исполнительским мастерством и широтой репертуара.
Такие встречи позволяют преподавателям увидеть результаты своего непростого труда. Для студентов это прекрасная мотивация и пример, куда стремиться, а для артистов – возможность повидаться со своими любимыми педагогами и отдать долг своей альма-матер.
Моцарт, Верди, Римский-Корсаков. Репертуар обширен. Здесь прозвучало огромное количество романсов и арий. Так проходит встреча выпускников.