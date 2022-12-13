Жители Башкирии смогут увидеть зрелищный метеорный поток

Жители Башкирии могут стать свидетелями одного из самых зрелищных метеорных потоков. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть зрелищный метеорный поток

В ночь с 13 на 14 декабря метеорный поток Геминид достигнет своего максимума. Однако полноценно насладиться метеорным потоком в этом году помешает убывающая луна. Она взойдет в 23:00 и будет видна всю ночь.

Лучшее время наблюдения максимума Геминид – с наступлением темноты и до 23:00. Наибольшей высоты поток достигнет в 03:00 по уфимскому времени.

Геминиды относятся к самому красивому и зрелищному потоку, иногда затмевая Персеиды (метеорный поток, действующий в августе).

Фото: Уфимский планетарий. 

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