Жители Башкирии смогут увидеть зрелищный метеорный поток

Жители Башкирии могут стать свидетелями одного из самых зрелищных метеорных потоков. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.
В ночь с 13 на 14 декабря метеорный поток Геминид достигнет своего максимума. Однако полноценно насладиться метеорным потоком в этом году помешает убывающая луна. Она взойдет в 23:00 и будет видна всю ночь.
Лучшее время наблюдения максимума Геминид – с наступлением темноты и до 23:00. Наибольшей высоты поток достигнет в 03:00 по уфимскому времени.
Геминиды относятся к самому красивому и зрелищному потоку, иногда затмевая Персеиды (метеорный поток, действующий в августе).
Фото: Уфимский планетарий.