В Башкирии рассказали о штрафах за неубранные снег и лед

Если все вышеперечисленные не занимаются благоустройством, то им может грозить штраф: физлицам – от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 15 тысяч рублей, юрлицам – от 50 до 100 тысяч рублей. За неубранные снег и лед, которые могут быть попросту опасны, Кодекс предусматривает отдельное наказание: должностным лицам – от 5 до 10 тысяч рублей, юрлицам – от 15 до 20 тысяч рублей.