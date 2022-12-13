Под Уфой бездомные собаки загрызли кошку

Под Уфой в жилом комплексе «Зубово Life Garden» произошёл несчастный случай. Стая бездомных собак загрызла кошку.

Фото №1 - Под Уфой бездомные собаки загрызли кошку

Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения. На кадрах хорошо видно, как три собаки бегут за несчастным животным. Кошка попыталась скрыться, но, к сожалению, не смогла.

Это не первый подобный случай. Ранее жертвами бездомных собак становились и люди. Проблема уличных животных остаётся одной из самых актуальных в регионе.

В администрации Уфимского района ИА «Башинформ» сообщили, что к ним, действительно поступали жалобы от местных жителей. Бригада уже выезжала на отлов безнадзорных животных.

Обращения к нам действительно поступали. Специалисты отдела биологической и санитарной защиты хозяйственного управления Уфимского района выезжали в микрорайон 5 декабря и отловили 8 особей. 21 декабря планируется повторный выезд.

Дмитрий Бикмурзин, пресс-секретарь администрации Уфимского района
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