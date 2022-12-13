Под Уфой бездомные собаки загрызли кошку

Под Уфой в жилом комплексе «Зубово Life Garden» произошёл несчастный случай. Стая бездомных собак загрызла кошку.
Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения. На кадрах хорошо видно, как три собаки бегут за несчастным животным. Кошка попыталась скрыться, но, к сожалению, не смогла.
Это не первый подобный случай. Ранее жертвами бездомных собак становились и люди. Проблема уличных животных остаётся одной из самых актуальных в регионе.
В администрации Уфимского района ИА «Башинформ» сообщили, что к ним, действительно поступали жалобы от местных жителей. Бригада уже выезжала на отлов безнадзорных животных.