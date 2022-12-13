Правительство Башкирии поставило задачу сократить задолженности в бюджет

За 11 месяцев в консолидированный бюджет республики поступило 209 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Рост к аналогичному периоду 2021 составил 18% или 32 млрд. В правительстве подвели предварительные итоги бюджетной финансовой повестки.
Более чем на полмиллиарда рублей, то есть на 13% больше было собрано имущественных налогов. Однако есть куда расти. В ходе обсуждения премьер-министр Андрей Назаров поручил мобилизовать усилия для пополнения доходов местных бюджетов.
На заседании правительства также обсудили вопросы газификации населения. На сегодня в Башкортостане к голубому топливу подключено почти 1,5 млн домов и квартир в 3 тысячах населенных пунктах. Уровень газификации региона составляет более 84%, что выше, чем по России. Выявленный потенциал догазификации составляет 65,5 тысячи домовладений. Его реализация к 2025 году позволит повысить общий показатель еще на 3%. На особом контроле правительства – подача коммунальных ресурсов. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за обеспечением бесперебойного теплоснабжения и недопущением аварийных ситуаций. Не должно возникать проблем и в части уборки снега, отметил премьер.