Правительство Башкирии поставило задачу сократить задолженности в бюджет

Более чем на полмиллиарда рублей, то есть на 13% больше было собрано имущественных налогов. Однако есть куда расти. В ходе обсуждения премьер-министр Андрей Назаров поручил мобилизовать усилия для пополнения доходов местных бюджетов.

Комплексным планом мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан до 2025 года установлен целевой показатель – снижение соотношения налоговой задолженности к поступлениям на 1 процентный пункт ежегодно. Сокращение задолженности должно происходить более ускоренными темпами. Предлагаю значение данного целевого показателя пересмотреть в сторону увеличения.

На заседании правительства также обсудили вопросы газификации населения. На сегодня в Башкортостане к голубому топливу подключено почти 1,5 млн домов и квартир в 3 тысячах населенных пунктах. Уровень газификации региона составляет более 84%, что выше, чем по России. Выявленный потенциал догазификации составляет 65,5 тысячи домовладений. Его реализация к 2025 году позволит повысить общий показатель еще на 3%. На особом контроле правительства – подача коммунальных ресурсов. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за обеспечением бесперебойного теплоснабжения и недопущением аварийных ситуаций. Не должно возникать проблем и в части уборки снега, отметил премьер.