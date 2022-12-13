В Уфе отсыпали песком склон у дороги, с которого катались дети
В Уфе на
склоне на пересечении улиц 50 лет СССР и Комсомольской в опасной близости от
проезжей части образовалась несанкционированная горка.
На склоне
активно катались дети и подростки. На это обратили внимание инспекторы ГИБДД
Уфы. Вскоре дорожные службы засыпали горку песком.
Используя горки вблизи проезжей части, дети скатываясь с нее могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Играя, ребенок может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в зимних условиях.