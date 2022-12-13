В Уфе отсыпали песком склон у дороги, с которого катались дети

Используя горки вблизи проезжей части, дети скатываясь с нее могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Играя, ребенок может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в зимних условиях.

пресс-служба ГИБДД Уфы