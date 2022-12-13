В Уфе отсыпали песком склон у дороги, с которого катались дети

В Уфе на склоне на пересечении улиц 50 лет СССР и Комсомольской в опасной близости от проезжей части образовалась несанкционированная горка.

Фото №1 - В Уфе отсыпали песком склон у дороги, с которого катались дети

На склоне активно катались дети и подростки. На это обратили внимание инспекторы ГИБДД Уфы. Вскоре дорожные службы засыпали горку песком.

Используя горки вблизи проезжей части, дети скатываясь с нее могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Играя, ребенок может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в зимних условиях.

пресс-служба ГИБДД Уфы 
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