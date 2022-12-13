В Уфе стартовала республиканская новогодняя акция «Творческая елка желаний – 2022»

Юные мечтатели от 6 до 17 лет смогут выступить со звездой на сцене, встретиться с кумиром, сыграть в театре и исполнить роль. Не оставят в стороне и спортивные мечты, например, попасть на футбольный матч, хоккей или встретиться со своим кумиром-спортсменом.

Мечта девочек из детского театра песни «Тинтино» исполнится в конце декабря. Они выступят на большой сцене, став участницами концерта в ГКЗ «Башкортостан».

Мы написали письмо в «Творческую ёлку желаний». Мы пожелали, чтобы выступить с нашим преподавателем с песней « Знаешь, мама, мечтаю» и «Загадаем звезду». Желание сбылось.

Элика Алимбекова, участница детского театра песни «Тинтино»

Республиканская акция творческих желаний проводится уже второй раз. Заявки также могут подать дети участников специальной военной операции и из семей вынужденных переселенцев. Для участия нужно написать заветное желание, указать имя, отчество, номер телефона и отправить на электронную почту: [email protected]. Письма можно положить и в почтовый ящик, установленный перед входом в ГКЗ «Башкортостан». Пожелания будут принимать с 15 по 29 декабря.

Более 100 писем уже поступило. Еще не знаем, сколько будет. Много пожеланий таких, хотя они творческие, но много пожеланий поступает. Они мечтают, они верят, что эта их мечта сбудется. Мы, конечно, исполним их пожелание.

Халил Хамзин, координатор акции «Творческая ёлка желаний»
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