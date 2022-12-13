В Уфе стартовала республиканская новогодняя акция «Творческая елка желаний – 2022»

Юные мечтатели от 6 до 17 лет смогут выступить со звездой на сцене, встретиться с кумиром, сыграть в театре и исполнить роль. Не оставят в стороне и спортивные мечты, например, попасть на футбольный матч, хоккей или встретиться со своим кумиром-спортсменом.
Мечта девочек из детского театра песни «Тинтино» исполнится в конце декабря. Они выступят на большой сцене, став участницами концерта в ГКЗ «Башкортостан».
Республиканская акция творческих желаний проводится уже второй раз. Заявки также могут подать дети участников специальной военной операции и из семей вынужденных переселенцев. Для участия нужно написать заветное желание, указать имя, отчество, номер телефона и отправить на электронную почту: [email protected]. Письма можно положить и в почтовый ящик, установленный перед входом в ГКЗ «Башкортостан». Пожелания будут принимать с 15 по 29 декабря.