В Уфе стартовала республиканская новогодняя акция «Творческая елка желаний – 2022»

Юные мечтатели от 6 до 17 лет смогут выступить со звездой на сцене, встретиться с кумиром, сыграть в театре и исполнить роль. Не оставят в стороне и спортивные мечты, например, попасть на футбольный матч, хоккей или встретиться со своим кумиром-спортсменом.

Мы написали письмо в «Творческую ёлку желаний». Мы пожелали, чтобы выступить с нашим преподавателем с песней « Знаешь, мама, мечтаю» и «Загадаем звезду». Желание сбылось.

Республиканская акция творческих желаний проводится уже второй раз. Заявки также могут подать дети участников специальной военной операции и из семей вынужденных переселенцев. Для участия нужно написать заветное желание, указать имя, отчество, номер телефона и отправить на электронную почту: [email protected]. Письма можно положить и в почтовый ящик, установленный перед входом в ГКЗ «Башкортостан». Пожелания будут принимать с 15 по 29 декабря.