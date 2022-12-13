В Башкирии депутаты Курултая определили вопросы повестки пленарного заседания

Среди наиболее значимых законопроектов, впервые вынесенных на рассмотрение Курултая, – «О внесении изменений в Закон «О регулировании лесных отношений». Согласно документу, у семей, погибших участников СВО будет приоритетное право на получение древесины для строительства и ремонта.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект закона о бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также согласуют проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона. На поддержку постоянных доноров крови нацелен проект закона «О внесении изменения в Закон «О донорстве крови и ее компонентов».