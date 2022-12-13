В Башкирии депутаты Курултая определили вопросы повестки пленарного заседания

Депутаты Башкортостана обсудили повестку пленарного заседания. Оно состоится 15 декабря. Парламент рассмотрит свыше 40 вопросов.

Среди наиболее значимых законопроектов, впервые вынесенных на рассмотрение Курултая, – «О внесении изменений в Закон «О регулировании лесных отношений». Согласно документу, у семей, погибших участников СВО будет приоритетное право на получение древесины для строительства и ремонта.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект закона о бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также согласуют проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона. На поддержку постоянных доноров крови нацелен проект закона «О внесении изменения в Закон «О донорстве крови и ее компонентов».

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