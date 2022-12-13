В Уфе восьмимесячный малыш едва не задохнулся из-за конструктора

В Уфе помощь врачей и экстренных служб потребовалась 8-месячному малышу. Ребёнок проглотил маленький конструктор и едва не задохнулся.
Оказалось, бригада врачей приехала по адресу совершенно по другому вызову – к пациенту с температурой. Когда медики собирались уезжать, к ним подбежал взволнованный мужчина из соседнего дома, который сообщил, что его ребёнок подавился игрушкой.
Малыш нашёл маленький конструктор и вдохнул его. Игрушка попала в дыхательные пути и застряла. Когда врачи пришли на помощь семье, мама ребёнка пыталась помочь ему и трясла за ноги. К счастью, медики помогли ребёнку – игрушка вылетела из носа малыша.
Если грудной ребенок подавился пищей или инородным телом, ни в коем случае нельзя его трясти за ноги. Так как есть большой риск уронить его головой вниз. Тем самым прибавиться еще и черепно-мозговая травма.