Международной группой ученых разработан материал для защиты от радиации

Над проектом работали ученые из России, Иордании и Турции. Силикон отличается легкостью и пластичностью, поэтому обладает высокой устойчивостью к радиации. В настоящее время гамма-излучение широко распространено в областях здравоохранения и аэрокосмической промышленности. Новая разработка в этих сферах будет особенно полезна.

На данный момент с гамма-излучением борются с помощью свинца и бетона, но эти материалы иногда неудобны в использовании. Также у них есть другие недостатки - они довольно тяжелые, дорогие и обладают высокой токсичностью для людей. Изобретение сможет обеспечить безопасность для человека и окружающей среды.