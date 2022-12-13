Компания «АвтоВАЗ» рассказала о выпуске LADA Vesta нового поколения

Компания «АвтоВАЗ» объявила о намерениях запустить в 2023 году серийное производство LADA Vesta нового поколения и возобновить производство LADA Largus в Тольятти. В конце года текущего года концерн намерен выпустить опытную партию e-Largus на производстве в Ижевске.

Новые цели компания обсудила на заседании совета директоров в Минпромторге России под председательством министра Дениса Мантурова, где в том числе обсудили результаты деятельности АвтоВАЗа, реализацию планов по локализации и замещению необходимых для производства компонентов.