В Башкирии мужчину осудят за незаконную вырубку сосен

Сотрудники полиции пресекли незаконную вырубку леса в Баймакском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По предварительным данным, 32-летний житель села Ишберда спилил в лесу две сосны, не имея при это разрешительных документов. Спиленные деревья мужчина планировал отвезти домой, но не успел. По пути он попался сотрудникам полиции.
Мужчина признался, что спилил сосны для дальнейшего использования в хозяйстве. Задержанный хотел заняться стройкой у себя во дворе. С места происшествия были изъяты спилы пней, древесина и бензопила. Незаконными действиями злоумышленник причинил ущерб лесному фонду в размере 70 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.