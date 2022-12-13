В Башкирии мужчину осудят за незаконную вырубку сосен

Сотрудники полиции пресекли незаконную вырубку леса в Баймакском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, 32-летний житель села Ишберда спилил в лесу две сосны, не имея при это разрешительных документов. Спиленные деревья мужчина планировал отвезти домой, но не успел. По пути он попался сотрудникам полиции.