В Уфе подвели итоги Года модернизации профессионального образования

Обновление зданий, новые мастерские и специальности. В Башкортостане подвели итоги Года модернизации профессионального образования. Сегодня Радий Хабиров провел выездное заседание с руководителями колледжей на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки. Говорили о достижениях и о том, что еще предстоит сделать.

Этот робот встречает главу как старого знакомого. Образ Радия Хабирова остался в памяти после встречи на финале национального чемпионата «Ворлдскиллс». После соревнований андроид передали в этот Центр опережающей профессиональной подготовки, где он стал своеобразным символом будущего, к которому здесь готовят студентов и преподавателей.

В этом году в центре в рамках программы допобразования начали обучать управлению беспилотниками. Операторов дронов готовят теперь и в некоторых колледжах. Это одно из наиболее востребованных направлений на сегодня. И, как отметил глава республики, образовательные учреждения должны подстраиваться под запросы времени.

На ключевых наших мероприятиях – «Инвестчас» и «Промчас» – каждый раз встает вопрос отсутствия кадров. Вы можете, по-хорошему говорю, спасти нашу республику и страну, если будете давать хорошие кадры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Экономика республики развивается, строятся новые предприятия, которые остро нуждаются в рабочих специалистах.

На сегодняшний день есть такие специальности, которые готовят по накатанной. Но очевидно, что нужно перетрясти всю систему образования, о чем сказал Радий Фаритович: нужно рассмотреть адаптацию системы СПО под нужды экономики. Нужно уже сейчас сделать так, чтобы профессии будущего стали профессиями настоящего. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

А для этого необходимо создавать и хорошие условия для студентов. В республике полным ходом идет модернизация колледжей. Только в этом году капремонт провели в 11 зданиях почти на полмиллиарда рублей. Всего же за 4 года на обновление 90 образовательных учреждений выделено 700 млн.

На базе 60 колледжей за три года мы создали 188 современных мастерских. Запускаем образовательный производственный центр для ОДК «УМПО». Для химической, горнодобывающей и машиностроительной отраслей в следующем году запустим три профильных кластера. К их созданию привлечём крупнейшие предприятия. У нас также появятся новые центры опережающей профессиональной подготовки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особый акцент направлен на кооперацию среднего профессионального образования и промышленного производства. Наглядный пример – корпорация «Ростех», которая открыла в Башкортостане учебно-производственный центр. А вот Учалинский колледж обогатительной промышленности в этом году вошел в федеральную программу «Профессионалитет». На развитие материальной базы учреждение получит в общей сложности 150 млн рублей из бюджетов страны и республики. И еще дополнительно 20 млн выделит производственный партнер – Учалинский ГОК.

Радий Хабиров вспомнил свои годы, когда был вынужден после школы уйти на завод. Сейчас же престиж рабочих профессий меняется в лучшую сторону, и многие сознательно предпочитают колледжи высшему образованию.

Они понимают: чтобы быть востребованными, нужно выбирать рабочие профессии. 70% нашей республики в этом году поступили учиться в колледжи и техникумы. Рамиль Кагиров, директор Уфимского художественно-промышленного колледжа

Отныне у колледжей и техникумов появилось право создавать учебно-производственные комплексы и получать доход от их деятельности. Трудоустраиваться в них могут учащиеся и выпускники этих заведений, которые таким образом могут получать первые отметки в свои трудовые книжки.

По количеству образовательных организаций Башкортостан в стране занимает первое место – 96 колледжей. Благодаря поддержке нашего главы система развивается, укрепляется материально-техническая база. Появляются новые технологии, создаются условия для студентов. Сынтимир Баязитов, директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа

Особое внимание намерены уделять условиям проживания студентов в общежитиях.

Мы обязательно продолжим укреплять материально-техническую базу колледжей. При этом особое внимание нужно обратить на условия проживания студентов в общежитиях. Многие из них нужно отремонтировать, поменять мебель. И, конечно, мы должны более активно заниматься просветительской работой, нравственным воспитанием студентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан