В Уфе подвели итоги Года модернизации профессионального образования

Обновление зданий, новые мастерские и специальности. В Башкортостане подвели итоги Года модернизации профессионального образования. Сегодня Радий Хабиров провел выездное заседание с руководителями колледжей на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки. Говорили о достижениях и о том, что еще предстоит сделать.

Этот робот встречает главу как старого знакомого. Образ Радия Хабирова остался в памяти после встречи на финале национального чемпионата «Ворлдскиллс». После соревнований андроид передали в этот Центр опережающей профессиональной подготовки, где он стал своеобразным символом будущего, к которому здесь готовят студентов и преподавателей.

В этом году в центре в рамках программы допобразования начали обучать управлению беспилотниками. Операторов дронов готовят теперь и в некоторых колледжах. Это одно из наиболее востребованных направлений на сегодня. И, как отметил глава республики, образовательные учреждения должны подстраиваться под запросы времени.

На ключевых наших мероприятиях – «Инвестчас» и «Промчас» – каждый раз встает вопрос отсутствия кадров. Вы можете, по-хорошему говорю, спасти нашу республику и страну, если будете давать хорошие кадры.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе подвели итоги Года модернизации профессионального образования

Экономика республики развивается, строятся новые предприятия, которые остро нуждаются в рабочих специалистах.

На сегодняшний день есть такие специальности, которые готовят по накатанной. Но очевидно, что нужно перетрясти всю систему образования, о чем сказал Радий Фаритович: нужно рассмотреть адаптацию системы СПО под нужды экономики. Нужно уже сейчас сделать так, чтобы профессии будущего стали профессиями настоящего.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

А для этого необходимо создавать и хорошие условия для студентов. В республике полным ходом идет модернизация колледжей. Только в этом году капремонт провели в 11 зданиях почти на полмиллиарда рублей. Всего же за 4 года на обновление 90 образовательных учреждений выделено 700 млн.

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На базе 60 колледжей за три года мы создали 188 современных мастерских. Запускаем образовательный производственный центр для ОДК «УМПО». Для химической, горнодобывающей и машиностроительной отраслей в следующем году запустим три профильных кластера. К их созданию привлечём крупнейшие предприятия. У нас также появятся новые центры опережающей профессиональной подготовки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особый акцент направлен на кооперацию среднего профессионального образования и промышленного производства. Наглядный пример – корпорация «Ростех», которая открыла в Башкортостане учебно-производственный центр. А вот Учалинский колледж обогатительной промышленности в этом году вошел в федеральную программу «Профессионалитет». На развитие материальной базы учреждение получит в общей сложности 150 млн рублей из бюджетов страны и республики. И еще дополнительно 20 млн выделит производственный партнер – Учалинский ГОК.

Радий Хабиров вспомнил свои годы, когда был вынужден после школы уйти на завод. Сейчас же престиж рабочих профессий меняется в лучшую сторону, и многие сознательно предпочитают колледжи высшему образованию.

Они понимают: чтобы быть востребованными, нужно выбирать рабочие профессии. 70% нашей республики в этом году поступили учиться в колледжи и техникумы.

Рамиль Кагиров, директор Уфимского художественно-промышленного колледжа

Отныне у колледжей и техникумов появилось право создавать учебно-производственные комплексы и получать доход от их деятельности. Трудоустраиваться в них могут учащиеся и выпускники этих заведений, которые таким образом могут получать первые отметки в свои трудовые книжки.

По количеству образовательных организаций Башкортостан в стране занимает первое место – 96 колледжей. Благодаря поддержке нашего главы система развивается, укрепляется материально-техническая база. Появляются новые технологии, создаются условия для студентов.

Сынтимир Баязитов, директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа

Особое внимание намерены уделять условиям проживания студентов в общежитиях.

Мы обязательно продолжим укреплять материально-техническую базу колледжей. При этом особое внимание нужно обратить на условия проживания студентов в общежитиях. Многие из них нужно отремонтировать, поменять мебель. И, конечно, мы должны более активно заниматься просветительской работой, нравственным воспитанием студентов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году в два раза увеличили размер стипендий – почти до 5 тысяч рублей. По поручению главы региона лучшим преподавателям и мастерам производственного обучения начали выдавать гранты по 690 тысяч рублей. Несмотря на то, что Год модернизации профессионального образования завершается, поддержка колледжей и техникумов будет продолжаться, отметил Радий Хабиров. И, конечно, во многом их развитие зависит от энергичности руководителей, инициативы которых в правительстве региона обязательно поддержат.

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