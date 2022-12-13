В Уфе подвели итоги Года модернизации профессионального образования

Обновление зданий, новые мастерские и специальности. В Башкортостане подвели итоги Года модернизации профессионального образования. Сегодня Радий Хабиров провел выездное заседание с руководителями колледжей на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки. Говорили о достижениях и о том, что еще предстоит сделать.
Этот робот встречает главу как старого знакомого. Образ Радия Хабирова остался в памяти после встречи на финале национального чемпионата «Ворлдскиллс». После соревнований андроид передали в этот Центр опережающей профессиональной подготовки, где он стал своеобразным символом будущего, к которому здесь готовят студентов и преподавателей.
В этом году в центре в рамках программы допобразования начали обучать управлению беспилотниками. Операторов дронов готовят теперь и в некоторых колледжах. Это одно из наиболее востребованных направлений на сегодня. И, как отметил глава республики, образовательные учреждения должны подстраиваться под запросы времени.
Экономика республики развивается, строятся новые предприятия, которые остро нуждаются в рабочих специалистах.
А для этого необходимо создавать и хорошие условия для студентов. В республике полным ходом идет модернизация колледжей. Только в этом году капремонт провели в 11 зданиях почти на полмиллиарда рублей. Всего же за 4 года на обновление 90 образовательных учреждений выделено 700 млн.
Особый акцент направлен на кооперацию среднего профессионального образования и промышленного производства. Наглядный пример – корпорация «Ростех», которая открыла в Башкортостане учебно-производственный центр. А вот Учалинский колледж обогатительной промышленности в этом году вошел в федеральную программу «Профессионалитет». На развитие материальной базы учреждение получит в общей сложности 150 млн рублей из бюджетов страны и республики. И еще дополнительно 20 млн выделит производственный партнер – Учалинский ГОК.
Радий Хабиров вспомнил свои годы, когда был вынужден после школы уйти на завод. Сейчас же престиж рабочих профессий меняется в лучшую сторону, и многие сознательно предпочитают колледжи высшему образованию.
Отныне у колледжей и техникумов появилось право создавать учебно-производственные комплексы и получать доход от их деятельности. Трудоустраиваться в них могут учащиеся и выпускники этих заведений, которые таким образом могут получать первые отметки в свои трудовые книжки.
Особое внимание намерены уделять условиям проживания студентов в общежитиях.
В этом году в два раза увеличили размер стипендий – почти до 5 тысяч рублей. По поручению главы региона лучшим преподавателям и мастерам производственного обучения начали выдавать гранты по 690 тысяч рублей. Несмотря на то, что Год модернизации профессионального образования завершается, поддержка колледжей и техникумов будет продолжаться, отметил Радий Хабиров. И, конечно, во многом их развитие зависит от энергичности руководителей, инициативы которых в правительстве региона обязательно поддержат.