В Башкирии завершают строительство корпуса психоневрологического интерната для пожилых

В Благовещенске завершается строительство нового корпуса психоневрологического интерната, рассчитанного на 60 пожилых людей. Социально значимый объект, несмотря на рост цен на стройматериалы и санкции, сдадут в срок. Постояльцы заедут в свои комнаты уже до Нового года.
Ювелир среди плиточников. Так о Лиле Галиной говорят остальные строители. Результатом ее работы останется доволен даже ярый перфекционист. Женщина объясняет всё просто: любовь к профессии и поддержка коллег.
Строительство четвертого корпуса психоневрологического интерната в рамках национального проекта «Демография» стартовало в начале года, и в конце декабря состоится его открытие. Общая стоимость объекта – 280 миллионов рублей. Деньги освоены полностью. Параллельно строители модернизировали и котельную учреждения.
Всего в трёх действующих корпусах интерната проживают 335 человек. Новый объект позволит разгрузить помещения. Пожилых людей разместят в двух- и трехместных палатах со всеми удобствами. Для безопасности каждая комната оснащена кнопкой вызова персонала и видеонаблюдением.
В частности, два электропандуса на входе и пять лифтов. Отделочные работы завершатся в ближайшие дни, и уже на этой неделе в интернат начнут завозить мебель и необходимую медицинскую технику.
Барбарис, гортензия, можжевельник, туя, кипарис. Парк при психоневрологическом интернате будет напоминать ботанический сад. На площади более 3 тысяч квадратных метров установят малые архитектурные формы. Уже завезли часть спортивного оборудования. Строители делают всё для того, чтобы создать для получателей социальных услуг максимально комфортные условия.