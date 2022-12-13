В Башкирии завершают строительство корпуса психоневрологического интерната для пожилых

В Благовещенске завершается строительство нового корпуса психоневрологического интерната, рассчитанного на 60 пожилых людей. Социально значимый объект, несмотря на рост цен на стройматериалы и санкции, сдадут в срок. Постояльцы заедут в свои комнаты уже до Нового года.

Ювелир среди плиточников. Так о Лиле Галиной говорят остальные строители. Результатом ее работы останется доволен даже ярый перфекционист. Женщина объясняет всё просто: любовь к профессии и поддержка коллег.

В день можно и 20 квадратов выложить, и 30. По-разному бывает. Особенно хорошо с подсобником. Когда он есть, очень даже хорошо. Ребята помогают, всё приносят. Лиля Галина, плиточник

Строительство четвертого корпуса психоневрологического интерната в рамках национального проекта «Демография» стартовало в начале года, и в конце декабря состоится его открытие. Общая стоимость объекта – 280 миллионов рублей. Деньги освоены полностью. Параллельно строители модернизировали и котельную учреждения.

Старые котлы советского происхождения были заменены на наши аналоги, туймазинские. Полностью дымоходы были заменены, насосы внутри котельной. И полностью вся системы теплотрассы теперь проходит под землей по лоткам. Артур Мухарямов, руководитель проекта

Всего в трёх действующих корпусах интерната проживают 335 человек. Новый объект позволит разгрузить помещения. Пожилых людей разместят в двух- и трехместных палатах со всеми удобствами. Для безопасности каждая комната оснащена кнопкой вызова персонала и видеонаблюдением.

Также предусмотрены помещения для медицинской реабилитации, для трудовой терапии, имеется тренажерный зал со всем оборудованием. И везде созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Анна Первушина, заместитель директора Благовещенского психоневрологического интерната

В частности, два электропандуса на входе и пять лифтов. Отделочные работы завершатся в ближайшие дни, и уже на этой неделе в интернат начнут завозить мебель и необходимую медицинскую технику.

В итоге мы получим благоустроенный современный корпус, с современным оборудованием, с современной мебелью, где с комфортом смогут разместиться люди пожилого возраста. Что в настоящий момент очень важно для нас – расширить возможности нашего учреждения. Сергей Завгородний, глава администрации г. Благовещенска