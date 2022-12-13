В Уфе для медиков провели курсы первой помощи с использованием новейших разработок

Курсы первой помощи для медиков, а именно практическое занятие с использованием последних разработок для спасения людей. В Уфу приехала организация, которая производит медоборудование. Одна из известных их разработок – оранжевый чемодан фельдшера, без которого сейчас не работает ни одна бригада скорой помощи. Курсы пройдут в течение трех дней, в том числе для других структур.

Аттракционы с переворотами – часть обучающего представления. В носилках зафиксирован сам медик. На занятии работникам скорой помощи показали одни из последних технологий спасения людей, это уже известные приборы, но каждый модернизирован.

Одно только изменение в протоколе действий или применяемых приборов может круто повернуть сюжет спасения человека. А порой и всю историю медицины. Как пример – обмундирование сотрудника скорой помощи. Оранжевый чемодан сейчас – незаменимый атрибут фельдшера. Автором была компания, которая приехала в Уфу для проведения мастер-классов по оказанию первой помощи.