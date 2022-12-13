Уфимский ХК «Кировец» одержал вторую победу в Суперлиге

Хоккейный «Кировец» продолжает свою домашнюю серию в Суперлиге. Уфимская команда сегодня встречалась со «Стартом» из Нижегородской области.
Первый тайм завершился со счётом 3:1, дубль в составе хозяев оформил Рамиль Ибрагимов, ещё один мяч на счету Андрея Долгих. Во втором тайме Ибрагимов сделал хет-трик и помог «Кировцу» одержать вторую победу в Суперлиге – 4:3.
Уфимский коллектив поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Кировец» проведет на домашнем льду 16 декабря против «Енисея».