Уфимский ХК «Кировец» одержал вторую победу в Суперлиге

Хоккейный «Кировец» продолжает свою домашнюю серию в Суперлиге. Уфимская команда сегодня встречалась со «Стартом» из Нижегородской области.

Первый тайм завершился со счётом 3:1, дубль в составе хозяев оформил Рамиль Ибрагимов, ещё один мяч на счету Андрея Долгих. Во втором тайме Ибрагимов сделал хет-трик и помог «Кировцу» одержать вторую победу в Суперлиге – 4:3.