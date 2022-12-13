Биатлонисты Башкирии готовятся к четвертому этапу кубка России, который пройдет в Уфе

В Уфе в четверг стартует четвертый этап кубка России по биатлону. В столице Башкортостана будут соревноваться лучшие спортсмены страны, в том числе члены сборной России по биатлону. На уфимском спорткомплексе «Биатлон» продолжается подготовка к началу стартов.

Вадим Мелихов провел множество соревнований. Без почетного президента Союза биатлонистов России сложно представить организацию любой гонки в стране. В Уфе опытный спортивный функционер чувствует себя как дома. Единственное, что не зависит от Вадима Мелихова, это погода, из-за которой в этом сезоне уже отменяли гонки.

Честно говоря, я не Бог, но я надеюсь, что будет нормально, потому что морозы мы уже пережили. По прогнозу ожидается хорошая погода. Очень приятная для того, чтобы пришли зрители, получили удовольствие. Для них специально готовятся места, специальная программа. Вадим Мелихов, почетный вице-президент Союза биатлонистов России

Трассы уфимского спорткомплекса уже закрыты для любителей прокатиться на лыжах в свободное время. Специалисты готовят их к первым гонкам, которые пройдут в четверг. В субботу участники пробегут спринты, а в воскресенье – смешанные эстафеты.

В полном составе в Уфе выступит и сборная республики. В том числе трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов. Готовится и женская команда. Анна Кунаева после неудачного выступления в Увате, где башкирская спортсменка дважды после падений повреждала винтовку, сумела реабилитироваться на минувшем этапе в Тюмени.

У Кунаевой дела нормально, она сейчас заняла 24 и 26 место. Винтовку сделали, заклеили ложу. Проблем пока нет. Оружие работает нормально, все дело только в психологии. Виктор Никитин, директор спорткомплекса «Биатлон»

Все гонки, которые пройдут в Уфе, будут показаны на федеральном телевидении. К проведению прямых трансляций сейчас готовятся режиссеры и операторы. Несмотря на то, что на уфимском спорткомплексе неоднократно проводили соревнования самого высокого уровня, в подготовке к любому старту всегда есть дополнительные нюансы.

Начали работать с Сочи. Сначала «Летний кубок», потом зимние гонки начали показывать. В Ханты-Мансийске толком из-за мороза не смогли поработать. Уват и Тюмень уже поработали. Вроде, и отзывы неплохие о трансляциях. Ильдар Абзалилов, режиссер спортивных трансляций