Биатлонисты Башкирии готовятся к четвертому этапу кубка России, который пройдет в Уфе

В Уфе в четверг стартует четвертый этап кубка России по биатлону. В столице Башкортостана будут соревноваться лучшие спортсмены страны, в том числе члены сборной России по биатлону. На уфимском спорткомплексе «Биатлон» продолжается подготовка к началу стартов.
Вадим Мелихов провел множество соревнований. Без почетного президента Союза биатлонистов России сложно представить организацию любой гонки в стране. В Уфе опытный спортивный функционер чувствует себя как дома. Единственное, что не зависит от Вадима Мелихова, это погода, из-за которой в этом сезоне уже отменяли гонки.
Трассы уфимского спорткомплекса уже закрыты для любителей прокатиться на лыжах в свободное время. Специалисты готовят их к первым гонкам, которые пройдут в четверг. В субботу участники пробегут спринты, а в воскресенье – смешанные эстафеты.
В полном составе в Уфе выступит и сборная республики. В том числе трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов. Готовится и женская команда. Анна Кунаева после неудачного выступления в Увате, где башкирская спортсменка дважды после падений повреждала винтовку, сумела реабилитироваться на минувшем этапе в Тюмени.
Все гонки, которые пройдут в Уфе, будут показаны на федеральном телевидении. К проведению прямых трансляций сейчас готовятся режиссеры и операторы. Несмотря на то, что на уфимском спорткомплексе неоднократно проводили соревнования самого высокого уровня, в подготовке к любому старту всегда есть дополнительные нюансы.
Сборная Беларуси пропустит четвёртый этап кубка России в Уфе и появится только на кубке Содружества в Рязани в конце декабря. Таким образом, на башкирских трассах выступят только российские спортсмены.