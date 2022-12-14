Жителей Уфы вновь предупредили о массовом отключении воды

14 декабря с 10:00 до 24:00 не будет холодной воды в Калининском районе. Там для замены транзитной линии отключается водопровод на пересечении улиц Транспортная и Фронтовых бригад. Под отключение попадут жилые дома № 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1 по улице Транспортной и административное здание на Мушникова, 2А. В Советском районе с 10:30 до 18:30 будут менять пожарный гидрант по адресу улица Ленина, 127. Без холодной воды останутся следующие объекты: