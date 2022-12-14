Жителей Уфы вновь предупредили о массовом отключении воды

Жителей Уфы вновь ждёт отключение водоснабжения. График отключения воды опубликовала пресс-служба компании «Уфаводоканал».
14 декабря с 10:00 до 24:00 не будет холодной воды в Калининском районе. Там для замены транзитной линии отключается водопровод на пересечении улиц Транспортная и Фронтовых бригад. Под отключение попадут жилые дома № 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1 по улице Транспортной и административное здание на Мушникова, 2А. В Советском районе с 10:30 до 18:30 будут менять пожарный гидрант по адресу улица Ленина, 127. Без холодной воды останутся следующие объекты:
— многоквартирные дома №83, 87, 95, 97, 99, 128, 130, 144/2, 148, 150/2, 154, 156 по улице Ленина, №17 и 32 на Белякова;
— жилые дома №131, 147, 149 на Крупской;
— два тепловых пункта — №419 и 424;
— школа №8;
— Симеоно-Верхотурский храм;
— колледж БГПУ имени М. Акмуллы.
В Затоне с 11:00 до 18:00 холодной воды не будет в киностудии «Башкортостан», в столовой и КПП ФКУ «ЦХ и СО МВД РБ», в кадетском корпусе и трех административных зданиях на улице Летчиков.
15 декабря с 10:00 до 22:00 временно отключат водопровод по улице Аксакова. ХВС не будет по следующим адресам: жилые дома № 28/3, 43 на Аксакова, №59/61 на Пушкина, отдел полиции №9.
С 10:30 до 18:30 бригада «Уфаводоканала» поменяет пожарный гидрант на бульваре Ибрагимова. Без горячей и холодной воды останутся дома № 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 44 на бульваре Ибрагимова, №149, 149/1, 151, 151/1 на Цюрупы, ЦТП №416, два административных здания.
С 11:00 15 декабря до 10:00 16 декабря будут менять запорную арматуру водопровода на улице Чернышевского. Сутки без ХВС будут жители домов №35/2, 37, 41, 33, 35, 49 на Чернышевского, №53 на Зенцова, корпус БГПУ им. М. Акмуллы, школы №10 и «Солнечный круг», управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ, четыре административных здания.