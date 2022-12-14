Врачи Уфы удалили у девушки крупную опухоль матки

В гинекологическое отделение Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы обратилась молодая пациентка с жалобами на увеличение объёма живота и обильное кровотечение.

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Специалисты выявили крупную миому матки, которая соответствовала размерам 16 неделе беременности. Обычно опухоль такого большого размера удаляется весте с маткой, что приводит к последующему бесплодию. Однако из-за юного возраста пациентки врачи приняли решение провести органосохраняющую операцию.

Репродуктивная функция женщины была сохранена полностью. По словам медиков, через шесть месяцев пациентка уже сможет планировать беременность.

Приятным бонусом стало то, что операция по удалению такой большой опухоли выполнена с минимальным разрезом, до четырех сантиметров, в нижней части живота. Заметить такой рубец в дальнейшем будет практически невозможно. Косметический эффект, как известно, для женщин имеет огромное значение.

Ирина Карамова, главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы
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