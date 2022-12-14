Врачи Уфы удалили у девушки крупную опухоль матки

В гинекологическое отделение Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы обратилась молодая пациентка с жалобами на увеличение объёма живота и обильное кровотечение.
Специалисты выявили крупную миому матки, которая соответствовала размерам 16 неделе беременности. Обычно опухоль такого большого размера удаляется весте с маткой, что приводит к последующему бесплодию. Однако из-за юного возраста пациентки врачи приняли решение провести органосохраняющую операцию.
Репродуктивная функция женщины была сохранена полностью. По словам медиков, через шесть месяцев пациентка уже сможет планировать беременность.