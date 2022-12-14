Врачи Уфы удалили у девушки крупную опухоль матки

Приятным бонусом стало то, что операция по удалению такой большой опухоли выполнена с минимальным разрезом, до четырех сантиметров, в нижней части живота. Заметить такой рубец в дальнейшем будет практически невозможно. Косметический эффект, как известно, для женщин имеет огромное значение.

Ирина Карамова, главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы