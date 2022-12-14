В Башкирии мужчина защищался от полицейских бензопилой

В Белебее перед судом предстал местный житель, которого обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
В июле мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил о превышении должностных полномочий и применении насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли полицейские, которые попросили выйти мужчину из дома для дачи показаний. На это горожанин взял бензопилу, завёл её и начала размахивать инструментом, при этом угрожая всем расправой.
Мужчина признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а также на один год четыре месяца и конфисковал бензопилу.