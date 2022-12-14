В Башкирии мужчина защищался от полицейских бензопилой

В июле мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил о превышении должностных полномочий и применении насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли полицейские, которые попросили выйти мужчину из дома для дачи показаний. На это горожанин взял бензопилу, завёл её и начала размахивать инструментом, при этом угрожая всем расправой.