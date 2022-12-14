В Башкирии домашняя собака заразилась бешенством

В Чишминском районе введён карантин по бешенству. Опасным вирусом заразилась домашняя собака.
Житель села Чишмы обратился в ветеринарную службу, так как его пёс съел инородный предмет. Однако специалисты при осмотре гортани и ротовой области ничего не обнаружили. При этом агрессии и клинических признаков у животного выявлено не было.
Через несколько дней хозяин собаки сообщил о падеже животного. После исследования патологических материалов был выявлен вирус бешенства.
Сейчас животные, имеющиеся в угрожаемой зоне, находятся под наблюдением ветспециалистов, проводится вакцинация среди населения проводятся разъяснительные работы об опасности заболевания бешенством людей и мерах профилактики данной болезни. В период карантина в эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.