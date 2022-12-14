В Башкирии домашняя собака заразилась бешенством

В Чишминском районе введён карантин по бешенству. Опасным вирусом заразилась домашняя собака.

Фото №1 - В Башкирии домашняя собака заразилась бешенством

Житель села Чишмы обратился в ветеринарную службу, так как его пёс съел инородный предмет. Однако специалисты при осмотре гортани и ротовой области ничего не обнаружили. При этом агрессии и клинических признаков у животного выявлено не было.

Через несколько дней хозяин собаки сообщил о падеже животного. После исследования патологических материалов был выявлен вирус бешенства.

Ветеринарной службой района труп животного уничтожен путем сжигания, место нахождения больного животного продезинфицировано, для предупреждения распространения болезни организовано эпизоотологическое обследование, определены границы очагов и угрожаемых зон.

пресс-служба Управления ветеринарии РБ

Сейчас животные, имеющиеся в угрожаемой зоне, находятся под наблюдением ветспециалистов, проводится вакцинация среди населения проводятся разъяснительные работы об опасности заболевания бешенством людей и мерах профилактики данной болезни. В период карантина в эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

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