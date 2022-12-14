В Башкирии двое подростков ограбили детский сад

В Учалинском районе суд вынес приговор двоим подросткам 16 и 17 лет. Их признали виновными в краже из детского сада с проникновением, сообщили в пресс-службе местного суда.
Инцидент произошел в селе Уразово в июне 2022 года. Подростки проникли в здание детского сада через дверь подвала. Они вскрыли ее, после чего добрались до сейфа, взломали его отверткой и забрали оттуда шесть тысяч рублей.
Парни признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил одному из них, ранее уже привлекавшемуся к уголовной ответственности, 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период. Второму подростку назначены принудительные меры воспитательного воздействия.