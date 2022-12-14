В Башкирии двое подростков ограбили детский сад

В Учалинском районе суд вынес приговор двоим подросткам 16 и 17 лет. Их признали виновными в краже из детского сада с проникновением, сообщили в пресс-службе местного суда.

Инцидент произошел в селе Уразово в июне 2022 года. Подростки проникли в здание детского сада через дверь подвала. Они вскрыли ее, после чего добрались до сейфа, взломали его отверткой и забрали оттуда шесть тысяч рублей.