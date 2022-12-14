«Роль бизнеса как никогда велика»: член ОП Башкирии о предстоящем Послании Радия Хабирова

Я уверена, что Глава нашей республики обязательно уделит большое значение развитию, мерам поддержки малого и среднего бизнеса, созданию достойных правовых условий, потому что сейчас это очень ценный и важный сегмент экономики: как он будет работать, как будут создавать новые рабочие места и сохранять их, об инновационном развитии. Я думаю, что именно этому направлению Глава обязательно уделит внимание. Тем более, что сейчас предпринимательство оказывает очень много помощи участникам СВО. Роль бизнеса как никогда велика.

Ирина Абрамова, член Общественной палаты РБ