«Роль бизнеса как никогда велика»: член ОП Башкирии о предстоящем Послании Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров 15 декабря выступит с ежегодным
Посланием к Госсобранию РБ. Мы обратились к члену Общественной палаты РБ и Общественной
палаты РФ Ирине Абрамовой, чтобы узнать, о чем, по ее мнению, будет говорить
руководитель региона, какие темы будут затронуты в Послании.
Ирина Абрамова отметила, что Радий Хабиров наверняка будет говорить
в том числе и о предпринимательстве, экономике.
Я уверена, что Глава нашей республики обязательно уделит
большое значение развитию, мерам поддержки малого и среднего бизнеса, созданию достойных
правовых условий, потому что сейчас это очень ценный и важный сегмент экономики:
как он будет работать, как будут создавать новые рабочие места и сохранять их,
об инновационном развитии. Я думаю, что именно этому направлению Глава обязательно
уделит внимание. Тем более, что сейчас предпринимательство оказывает очень
много помощи участникам СВО. Роль бизнеса как никогда велика.
Ирина Абрамова, член Общественной палаты РБ
Также, добавила спикер, Радий Хабиров может поднять тему и
импортозамещения.
Это огромный спектр экономики, которую занял малый и средний
бизнес и устойчиво удерживает эти позиции уже длительное время. Чем дальше, тем
его значимость только увеличивается.