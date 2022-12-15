Депутат рассказал об ожиданиях от послания Радия Хабирова Госсобранию

Радий Фаритович обратит особое внимание на социальный сектор, по крайней мере, я бы хотел, чтобы было именно так. Это будет не только увлечение финансирования, но и вопросы поддержки. Будет очень здорово, если глава затронет вопросы снижения налогообложения для социально ориентированных и некоммерческих организаций. Такие ожидания у нас есть. Я думаю, Радий Фаритович должен затронуть тему развития молодежи, потому что новый университет науки и технологии, который у нас развивается, в нем заложен большой потенциал

Яков Кугубаев, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан