Депутат рассказал об ожиданиях от послания Радия Хабирова Госсобранию

15 декабря Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию Башкортостана.
В мероприятии примут участие сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, члены правительства региона, руководители органов исполнительной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств, главы муниципалитетов, представители некоммерческих организаций, социальных, культурных, образовательных учреждений республики, лидеры традиционных конфессий, а также семьи участников специальной военной операции. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на страницах Госсобрания - Курултая Башкортостана в RUTUBE.