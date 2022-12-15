Депутат рассказал об ожиданиях от послания Радия Хабирова Госсобранию

15 декабря Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию Башкортостана.

В мероприятии примут участие сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, члены правительства региона, руководители органов исполнительной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств, главы муниципалитетов, представители некоммерческих организаций, социальных, культурных, образовательных учреждений республики, лидеры традиционных конфессий, а также семьи участников специальной военной операции. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на страницах Госсобрания - Курултая Башкортостана в RUTUBE.

Радий Фаритович обратит особое внимание на социальный сектор, по крайней мере, я бы хотел, чтобы было именно так. Это будет не только увлечение финансирования, но и вопросы поддержки. Будет очень здорово, если глава затронет вопросы снижения налогообложения для социально ориентированных и некоммерческих организаций. Такие ожидания у нас есть. Я думаю, Радий Фаритович должен затронуть тему развития молодежи, потому что новый университет науки и технологии, который у нас развивается, в нем заложен большой потенциал

Яков Кугубаев, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
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