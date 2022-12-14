Владимир Савичев о предстоящем послании Главы Башкирии: «Важно понимать позицию республики»

15 декабря Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию Башкортостана.

В мероприятии примут участие сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, члены правительства региона, руководители органов исполнительной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств, главы муниципалитетов, представители некоммерческих организаций, социальных, культурных, образовательных учреждений республики, лидеры традиционных конфессий, а также семьи участников специальной военной операции. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на страницах Госсобрания - Курултая Башкортостана в RUTUBE.

Мы живем в непростом мире, сит постоянно меняется, изменения не всегда в лучшую сторону. Для нас важно понимать, где республика, какая у нас позиция, как мы оцениваем эту ситуацию, что будет завтра. Большое значение имеет, какую экономику мы будем строить, какие будут социальные отношения, какие задачи будут поставлены для консолидации общества. Как на эти вопросы видит ответы глава – очень интересно.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан
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