Владимир Савичев о предстоящем послании Главы Башкирии: «Важно понимать позицию республики»

Мы живем в непростом мире, сит постоянно меняется, изменения не всегда в лучшую сторону. Для нас важно понимать, где республика, какая у нас позиция, как мы оцениваем эту ситуацию, что будет завтра. Большое значение имеет, какую экономику мы будем строить, какие будут социальные отношения, какие задачи будут поставлены для консолидации общества. Как на эти вопросы видит ответы глава – очень интересно.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан