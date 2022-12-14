В День башкирского языка Радий Хабиров вручил стипендии им Мифтахетдина Акмуллы

Сегодня в республике отмечается День башкирского языка. Праздник был учреждён главой республики в 2019 году и приурочен ко дню рождения известного поэта Мифтахетдина Акмуллы, имя которого носит БГПУ. С возложения цветов к памятнику просветителя, расположенного рядом с главным корпусом вуза, начались сегодня основные мероприятия. Участие в них принял Радий Хабиров. Приветственную речь руководитель Башкортостана произнёс полностью на башкирском языке.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днём башкирского языка. Этот праздник появился недавно. Это очень значимое событие. Мы все понимаем, что башкирский язык – язык нации, родной язык, богатство нашего народа. Поэтому мы уделяем ему большое внимание, проводим мероприятия сегодня и в другие дни. Чтобы развивать и сохранять башкирский язык, он должен быть модным. Молодёжь должна разговаривать на башкирском языке, изучать его. Поздравляю всех вас с этим днем! Мы не должны забывать, что сегодня – день рождения великого Акмуллы. Мы все знаем, что у него, на мой взгляд, была самая главная мысль: «Нужно учиться». Поэтому, друзья, всех вас поздравляю и желаю успехов!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В честь праздника Радий Хабиров вручил троим студентам педагогического университета стипендии Акмуллы. Это ежегодная премия, даётся она за высокие результаты в учебной и научной деятельности, связанной с изучением родных языков народов Башкортостана. Её размер составляет 1 200 рублей. Однако эта сумма в скором времени должна измениться, глава республики попросил увеличить именную стипендию до 5 тысяч рублей. 

Очень положительные впечатления, меня это радует, мне хочется расти и развиваться дальше. 

Юлия Буракова, студентка 4 курса

В данный момент я учусь на факультете башкирской филологии, получаю образование педагога по башкирскому и английскому языкам. Обучаюсь этой профессии, потому что мне очень нравится делиться своими знаниями. Я очень хочу, чтобы все мои знания, которые я накопила за пять лет, в полной мере достались детям. 

Айгузель Муртаева, студентка 3 курса
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