В День башкирского языка Радий Хабиров вручил стипендии им Мифтахетдина Акмуллы

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днём башкирского языка. Этот праздник появился недавно. Это очень значимое событие. Мы все понимаем, что башкирский язык – язык нации, родной язык, богатство нашего народа. Поэтому мы уделяем ему большое внимание, проводим мероприятия сегодня и в другие дни. Чтобы развивать и сохранять башкирский язык, он должен быть модным. Молодёжь должна разговаривать на башкирском языке, изучать его. Поздравляю всех вас с этим днем! Мы не должны забывать, что сегодня – день рождения великого Акмуллы. Мы все знаем, что у него, на мой взгляд, была самая главная мысль: «Нужно учиться». Поэтому, друзья, всех вас поздравляю и желаю успехов!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан