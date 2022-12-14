В День башкирского языка Радий Хабиров вручил стипендии им Мифтахетдина Акмуллы

Сегодня в республике отмечается День башкирского языка. Праздник был учреждён главой республики в 2019 году и приурочен ко дню рождения известного поэта Мифтахетдина Акмуллы, имя которого носит БГПУ. С возложения цветов к памятнику просветителя, расположенного рядом с главным корпусом вуза, начались сегодня основные мероприятия. Участие в них принял Радий Хабиров. Приветственную речь руководитель Башкортостана произнёс полностью на башкирском языке.
В честь праздника Радий Хабиров вручил троим студентам педагогического университета стипендии Акмуллы. Это ежегодная премия, даётся она за высокие результаты в учебной и научной деятельности, связанной с изучением родных языков народов Башкортостана. Её размер составляет 1 200 рублей. Однако эта сумма в скором времени должна измениться, глава республики попросил увеличить именную стипендию до 5 тысяч рублей.