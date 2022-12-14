В Уфе пациенту с раком почки провели уникальную операцию

В клинике БГМУ провели уникальную операцию. Рак почки у пациента вызвал осложнение в виде образовавшегося тромба. Было принято решение выполнить одновременно сразу две операции. Главными помощниками врачей стали роботы.
За выздоровление на операционном столе борется пациентка с онкологией. Недуг поразил почку с правой стороны. Свою работу врачи разделят с роботами, сегодня в операционной их целых два. Сложность в том, что опухоль вызвала образование тромба в почечной вене.
Первым в помощь к врачам подключается роботический ангиограф. Аппарат можно подвести к пациенту с разных сторон, амплитуда вращения – 360 градусов. За счет таких характеристик он позволяет четко увидеть тромб и максимально близко установить баллонные катетеры.
Катетеры с двух сторон заблокируют кровоток к тромбу. С одной стороны, это минимальная кровопотеря для пациента. Но самое главное, что снижается риск того, что тромб оторвется во время операции. Установка баллонных катетеров – первый этап вмешательства.
Одна бригада врачей, можно сказать, создает комфортные условия для другой. Пока тромб заблокирован, за дело берутся хирурги и клешни уже известного робота Da Vinci. Их совместный дуэт удалит пораженную почку. После этого устраняется тромб из почечной вены. К слову, ни при первом вмешательстве, ни при втором не используются большие разрезы.
Рак почки в стране занимает десятое место по уровню заболеваемости среди злокачественных новообразований. До тяжелой стадии он может развиться бессимптомно. И если раньше большая часть пациентов умирала в первый год, то современная медицина способна продлить жизнь более чем на десять лет.