В Уфе пациенту с раком почки провели уникальную операцию

В клинике БГМУ провели уникальную операцию. Рак почки у пациента вызвал осложнение в виде образовавшегося тромба. Было принято решение выполнить одновременно сразу две операции. Главными помощниками врачей стали роботы.

За выздоровление на операционном столе борется пациентка с онкологией. Недуг поразил почку с правой стороны. Свою работу врачи разделят с роботами, сегодня в операционной их целых два. Сложность в том, что опухоль вызвала образование тромба в почечной вене.

Первым в помощь к врачам подключается роботический ангиограф. Аппарат можно подвести к пациенту с разных сторон, амплитуда вращения – 360 градусов. За счет таких характеристик он позволяет четко увидеть тромб и максимально близко установить баллонные катетеры.

Катетеры с двух сторон заблокируют кровоток к тромбу. С одной стороны, это минимальная кровопотеря для пациента. Но самое главное, что снижается риск того, что тромб оторвется во время операции. Установка баллонных катетеров – первый этап вмешательства.

Это уникальная операция, в республике такую никто не делал. Она сложная, она гибридная. Есть риски тромбоэмболии. Чтобы риски убрать, мы проводим свой этап. Сергей Благодаров, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клиники БГМУ

Одна бригада врачей, можно сказать, создает комфортные условия для другой. Пока тромб заблокирован, за дело берутся хирурги и клешни уже известного робота Da Vinci. Их совместный дуэт удалит пораженную почку. После этого устраняется тромб из почечной вены. К слову, ни при первом вмешательстве, ни при втором не используются большие разрезы.

Мы сегодня имеем все возможности для раннего выявления онкозаболеваний и возможности для адекватной хирургии мирового уровня. И для современной химиотерапии. Важно, чтобы вовремя направляли в университетскую клинику. Валентин Павлов, ректор БГМУ, академик РАН