В Башкирии пройдут международные соревнования по сноуборду

Белорецкий район примет традиционные международные соревнования по сноуборду. Победители определятся в параллельном слалом-гиганте и параллельном слаломе 17 и 18 декабря.

На соревнования приедут представители Казахстана, Ирана и Японии. В составе сборной России выступят башкирские спортсмены. Но лидеры – Всеволод Мартынов и Аделя Касимова – не примут участие в домашних стартах, потому что ребята должны отправиться на Российско-китайские игры. Кроме спортсменов в организации стартов помогут квалифицированные судьи из Башкортостана.