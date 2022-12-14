В Башкирии подростки украли деньги из сейфа в детском саду

Учалинский районный суд вынес приговор. Один из подростков, который ранее привлекался к уголовной ответственности, получил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же отрезок времени. Второму назначены принудительные меры воспитательного характера.