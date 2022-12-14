В Башкирии мужчина защищал от правосудия супругу, которая напал на него с ножом

В Сибае в больницу доставили 46-летнего мужчину с ножевым ранением. Оказалось, на горожанина напала супруга.
В выходные возлюбленные проводили время за распитием спиртных напитков. В один момент женщина приревновала своего мужа, завязался конфликт – ревнивица схватила нож и несколько раз ударила им супруга. Осознав, что натворила, женщина помогла мужу остановить кровотечение. В больницу и полицию мужчина решил не обращаться.
Через несколько дней пострадавшему стало хуже. Его доставили в больницу, где врачи обратились в правоохранительные органы. Однако мужчина сообщил полицейским, что ножевое ранение получил от случайного прохожего на улице.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.