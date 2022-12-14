В Уфе прошла конференция «Ученые мира за спорт: взгляд из сердца Евразии»

Увеличить число паралимпийских дисциплин и определить пути развития спорта в стране. Эти и другие задачи разбирали сегодня на международной научно-практической конференции «Ученые мира за спорт: взгляд из сердца Евразии». В нем приняли участие ведущие аналитики и эксперты российского и мирового уровня, руководители спортшкол, федераций и тренеры, а также олимпийские чемпионы и призеры Игр.

По видеоконференцсвязи выступили специалисты  из Узбекистана, Сирии, Москвы, Санкт-Петербурга. В таком масштабе  научно-практическая конференция  проводилась впервые.  

Мы обсуждали, что же сегодня важно для развития спорта в стране – это создание условий для населения и прежде всего для наших детей.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошла конференция «Ученые мира за спорт: взгляд из сердца Евразии»

Мероприятие поделили на два блока. В первом спикеры обсудили развитие отрасли  в стране и в регионах в условиях текущей геополитической обстановки, подготовки резерва и тренерских кадров, развитие адаптивного и студенческого спорта. Во второй части программы уделили внимание развитию национальных видов спорта.

Сейчас в новых условиях невозможно тренироваться без науки, и пытаемся науку и практику соединить и дальше идти вместе.

Лилия Макина, директор Башкирского института физической культуры
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