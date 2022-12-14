В Уфе прошла конференция «Ученые мира за спорт: взгляд из сердца Евразии»

Увеличить число паралимпийских дисциплин и определить пути развития спорта в стране. Эти и другие задачи разбирали сегодня на международной научно-практической конференции «Ученые мира за спорт: взгляд из сердца Евразии». В нем приняли участие ведущие аналитики и эксперты российского и мирового уровня, руководители спортшкол, федераций и тренеры, а также олимпийские чемпионы и призеры Игр.
По видеоконференцсвязи выступили специалисты из Узбекистана, Сирии, Москвы, Санкт-Петербурга. В таком масштабе научно-практическая конференция проводилась впервые.
Мероприятие поделили на два блока. В первом спикеры обсудили развитие отрасли в стране и в регионах в условиях текущей геополитической обстановки, подготовки резерва и тренерских кадров, развитие адаптивного и студенческого спорта. Во второй части программы уделили внимание развитию национальных видов спорта.