В Уфе завершился зимний чемпионат Башкирии по стрельбе из пневматического оружия

Эти ежегодные календарные соревнования собрали 110 лучших стрелков республики. В Уфе собрались спортсмены из Октябрьского, Салавата, Стерлитамака, Чишмов, Белорецка, а также пять уфимских команд. Как стрелять точно и многое ли решает в таких соревнованиях возраст спортсмена?

Настрой и концентрация на выстреле – наверное, главное, что нужно постоянно сохранять в стрельбе. Однако Радмилла Нигматуллина считает, что отработать полтора часа так невозможно – нужно отвлекаться и освобождать мысли, не сосредоточиваясь постоянно на выстреле в десятку. У девушки получились четыре хорошие серии за 90 очков, однако в концовке пошли промахи.

На самом деле было легко, мы это делаем уже не в первый раз. Это привычно, но нужно воспринимать не как соревнования, а как тренировку обычную, отстрелять, но на результат. Радмилла Нигматуллина, участница соревнований

Республиканские соревнования прошли в течение двух дней. В первый у спортсменов было 40 зачётных выстрелов и час времени. Во второй – уже 90 минут и на 20 выстрелов больше. Времени много, но спортсмены ценят каждую минуту.

Самое непростое, наверное, начать: ты боишься первого выстрела. Именно от него зависит всё, что будет дальше. Попав, ты всё, ты уже расслаблен, потом начинаешь справляться, привыкаешь, садишься, отдыхаешь. Святослав Душин, участник соревнований

Республиканский статус соревнований уравнял всех спортсменов. Разрешено было участвовать стрелкам от 10 лет, а верхняя возрастная граница была не определена. Итоги турнира подводились в двух зачётах – женском и мужском, вне зависимости от опыта и возраста стрелка.

Довольно сильное соперничество, на первое место выходят люди гораздо старше меня, у которых больше опыта. А с ровесниками посоревноваться довольно интересно. Алина Байкова, участница соревнований

В таком случае многое зависит от опыта стрелков. У возрастных спортсменов уже подстроенная рука, и даже без большого количества тренировок они могут показать хороший результат.

И возрастной спортсмен, и начинающие – они все в одной таблице. В основном опыт решает всё. Есть молодые спортсмены, но опытные, а то, что они сильнее, глаз острее, никакого значения не имеет. Ольга Балдина, тренер СШОР №26