В Уфе завершился зимний чемпионат Башкирии по стрельбе из пневматического оружия

Эти ежегодные календарные соревнования собрали 110 лучших стрелков республики. В Уфе собрались спортсмены из Октябрьского, Салавата, Стерлитамака, Чишмов, Белорецка, а также пять уфимских команд. Как стрелять точно и многое ли решает в таких соревнованиях возраст спортсмена?
Настрой и концентрация на выстреле – наверное, главное, что нужно постоянно сохранять в стрельбе. Однако Радмилла Нигматуллина считает, что отработать полтора часа так невозможно – нужно отвлекаться и освобождать мысли, не сосредоточиваясь постоянно на выстреле в десятку. У девушки получились четыре хорошие серии за 90 очков, однако в концовке пошли промахи.
Республиканские соревнования прошли в течение двух дней. В первый у спортсменов было 40 зачётных выстрелов и час времени. Во второй – уже 90 минут и на 20 выстрелов больше. Времени много, но спортсмены ценят каждую минуту.
Республиканский статус соревнований уравнял всех спортсменов. Разрешено было участвовать стрелкам от 10 лет, а верхняя возрастная граница была не определена. Итоги турнира подводились в двух зачётах – женском и мужском, вне зависимости от опыта и возраста стрелка.
В таком случае многое зависит от опыта стрелков. У возрастных спортсменов уже подстроенная рука, и даже без большого количества тренировок они могут показать хороший результат.
Эти соревнования заключительные в году и влияют только на личные результаты самого спортсмена. С января начнутся уже отборочные старты.