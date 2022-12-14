В Башкирии состоялся турнир «Кубок хоккейной дружины»

В ледовом дворце «Ишимбай-Арена» состоялся турнир «Кубок хоккейной дружины», организованный хоккейным клубом «Уфа» при поддержке Министерства спорта. В турнире, приуроченном ко Дню Героев Отечества, приняли участие детские команды «Уфа», «Легион» из Ишимбая, «Орлан» из Стерлитамака, «Сапсан» из Кумертау, «Юрматы» из Салавата и «Агрегат» из Сима Челябинской области.

Также был открыт благотворительный марафон в поддержку мобилизованных граждан. Каждый зритель турнира мог принять в нём участие. Для этого на входе была размещена урна для сбора помощи и размещены реквизиты благотворительного фонда.

В рамках этого проекта мы ездим по муниципалитетам республики, проводим обучающие мастер-классы, обучающие занятия по программе подготовки хоккеистов «Красная машина». Включаем тренеров в пул, где мы обмениваемся мнениями.

Дмитрий Цыбин, директор ХК «Уфа»
Фото №1 - В Башкирии состоялся турнир «Кубок хоккейной дружины»
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