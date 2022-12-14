Лыжники Башкирии готовятся к всероссийским соревнованиям

Открытие сезона и подготовка к всероссийским соревнованиям. О ходе тренировок и первых успехах башкирских спортсменов – в нашем сюжете.
Татьяна Самойлова и тренирует, и сама занимается, обновляя багаж опыта и свои знания. Так, недавно выступила в Чусовом на кубке России. В число сильнейших не вошла, но получила опыт соревнования с действующими олимпийскими чемпионами.
Рамиль Умаргалин является четырехкратным чемпионом республики по лыжному спорту. В этом году он уже принимал участие в первом этапе кубка Башкортостана в Курташе. Там спортсмен стал призером, заняв третье место.
Все, кто занимается лыжным спортом, ставят перед собой разные цели: один стремится к титулу чемпиона, другой хочет развить выносливость, третий – укрепить силу воли. И каждый может достичь того, к чему стремится. Главное – регулярные и упорные тренировки.
Уже в эти выходные спортсмены отправятся на всероссийские соревнования в город Тюмень.