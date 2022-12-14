Лыжники Башкирии готовятся к всероссийским соревнованиям

Открытие сезона и подготовка к всероссийским соревнованиям. О ходе тренировок и первых успехах башкирских спортсменов – в нашем сюжете.

Татьяна Самойлова и тренирует, и сама занимается, обновляя багаж опыта и свои знания. Так, недавно выступила в Чусовом на кубке России. В число сильнейших не вошла, но получила опыт соревнования с действующими олимпийскими чемпионами.

Очень интересный опыт был побегать с олимпийскими чемпионами. То есть если раньше я хотела взять у них интервью, автограф, фотографию, то сейчас ты стоишь на старте, и это твои соперники. Татьяна Самойлова, тренер спортивной школы №5 по лыжным гонкам г. Уфы

Рамиль Умаргалин является четырехкратным чемпионом республики по лыжному спорту. В этом году он уже принимал участие в первом этапе кубка Башкортостана в Курташе. Там спортсмен стал призером, заняв третье место.

В планах у меня стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом, и всё. Рамиль Умаргалин, бронзовый призер кубка Башкортостана по лыжным гонкам

Все, кто занимается лыжным спортом, ставят перед собой разные цели: один стремится к титулу чемпиона, другой хочет развить выносливость, третий – укрепить силу воли. И каждый может достичь того, к чему стремится. Главное – регулярные и упорные тренировки.

Ситуация в республике довольно неплохая: в этом году мы очень хорошо по федерации начали данный сезон. У нас на всероссийских соревнованиях среди женщин шестое место заняли участницы, также среди девушек в Сыктывкаре на всероссийских – это младший возраст – призовые места. Это с 90-х годов такие достижения впервые. Юрий Крутько, директор спортивной школы №5 по лыжным гонкам