В Башкирии определились с партнером в строительстве студенческого кампуса Евразийского НОЦ

В башкирской столице завершили подготовительные этапы для начала строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Новостью поделился в своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров.
Руководитель Башкирии отмечает, что на проект из федерального бюджета заложено более 11 млрд рублей. Ранее за поддержкой проекта Радий Хабиров обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Расположится новый кампус на южном склоне реки Белой, в историческом центре Уфы, где сосредоточено большинство вузов. Предполагается, что кампус станет большим научным центром международного уровня. Два предстоящих этапа строительства будет совместно с группой «Эталон», которая стала партнером проекта.