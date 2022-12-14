В Башкирии определились с партнером в строительстве студенческого кампуса Евразийского НОЦ

В башкирской столице завершили подготовительные этапы для начала строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Новостью поделился в своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров. 

Фото №1 - В Башкирии определились с партнером в строительстве студенческого кампуса Евразийского НОЦ

Руководитель Башкирии отмечает, что на проект из федерального бюджета заложено более 11 млрд рублей. Ранее за поддержкой проекта Радий Хабиров обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 

Расположится новый кампус на южном склоне реки Белой, в историческом центре Уфы, где сосредоточено большинство вузов. Предполагается, что кампус станет большим научным центром международного уровня. Два предстоящих этапа строительства будет совместно с группой «Эталон», которая стала партнером проекта. 

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