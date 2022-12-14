В Башкирии определились с партнером в строительстве студенческого кампуса Евразийского НОЦ

В башкирской столице завершили подготовительные этапы для начала строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Новостью поделился в своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

Руководитель Башкирии отмечает, что на проект из федерального бюджета заложено более 11 млрд рублей. Ранее за поддержкой проекта Радий Хабиров обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.