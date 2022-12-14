В Башкирии осудят бывшего чиновника за превышение должностных полномочий

По информации ведомства, в ноябре 2019 года подозреваемый в обход конкурсных процедур заключил с компанией «Клирлайт Рус» госконтракт на изготовление девяти пиксельных елок для городов республики к главному зимнему празднику.

Сумма договора была свыше 115 млн рублей и которая оказалось выше среднерыночной на 50 млн. В дальнейшем директор подписал акт о приемке услуг, а подрядчик в полном объеме получил оплату за услугу из регионального бюджета. В ходе расследования было установлено, что бюджету региона был причинен материальный ущерб. Кроме того, необоснованно была ограничена конкуренция других предприятий. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.