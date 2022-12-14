Прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе Госжилнадзора

Прокуратура Башкирии обнаружила нарушения в работе регионального государственного комитета по жилищному и строительному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, сотрудники госкомитета бездействовали и не организовывали проверки по обращениям жителей, а также затягивали сроки рассмотрения жалоб. Также установлено, что сотрудники выдавали предписания об устранении нарушений, не влекущих угрозу причинения тяжкого вреда здоровью граждан.
Кроме того, прокуратура установила факт того, что сведения о проводимых мероприятиях сотрудники комитета не вносили в установленный для этого реестр. В настоящее время 27 сотрудников привлекли к ответственности.