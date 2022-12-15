В РДКБ провели научно-практическую конференцию для общества детских хирургов

Аитбай Ахметович воспитал много учеников, которые работают на всех концах нашей страны, также за рубежом. Возглавлял кафедрой более 10 лет. И за этот период очень многое сделано для развития детской хирургии. Самое первое, что я хочу сказать о нем, что у меня вызывает восторг. Его очень внимательное и очень трепетное отношению к маленьким пациентам.

Роза Шангареева, доктор медицинских наук