В РДКБ провели научно-практическую конференцию для общества детских хирургов

Конференцию посвятили 80-летию профессора заслуженного врача, деятеля науки республики и России Аитбая Гумерова. Многие годы он вел большую работу среди детских хирургов Башкортостана.

Под его руководством защищены десять докторских и 42 кандидатских работ. В конференц-зале собрались профессоры, доценты, академики, ординаторы и студенты. Среди них одна из учениц Аитбая Ахметовича – Роза Шангареева.

Аитбай Ахметович воспитал много учеников, которые работают на всех концах нашей страны, также за рубежом. Возглавлял кафедрой более 10 лет. И за этот период очень многое сделано для развития детской хирургии. Самое первое, что я хочу сказать о нем, что у меня вызывает восторг. Его очень внимательное и очень трепетное отношению к маленьким пациентам.

Роза Шангареева, доктор медицинских наук

Лекция, демонстрация клинических наблюдений и мастер-класс от лучшего хирурга республики Аитбая Гумерова. После научно-практической части прозвучали теплые поздравления с юбилеем.

Конференции нужны не только молодым ученым. Это всем нужно. Мы должны передавать свой опыт, свои знания молодым хирургам. Потому что мы каждый раз внедряем  современные методы диагностики лечения. В частности, мы разработали несколько десятков современных методов, высокотехнологических методов для оперативного лечения. Среди них особое место занимает эндоскопия.

Аитбай Гумеров, заслуженный врач России и Республики Башкортостан, заслуженный деятель науки России и Республики Башкортостан
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