В РДКБ провели научно-практическую конференцию для общества детских хирургов

Конференцию посвятили 80-летию профессора
заслуженного врача, деятеля науки республики и России Аитбая Гумерова. Многие
годы он вел большую работу среди детских хирургов Башкортостана.
Под его руководством защищены десять докторских и 42
кандидатских работ. В конференц-зале собрались профессоры, доценты, академики,
ординаторы и студенты. Среди них одна из учениц Аитбая Ахметовича – Роза
Шангареева.
Аитбай
Ахметович воспитал много учеников, которые работают на всех концах нашей
страны, также за рубежом. Возглавлял кафедрой более 10 лет. И за этот период
очень многое сделано для развития детской хирургии. Самое первое, что я хочу
сказать о нем, что у меня вызывает восторг. Его очень внимательное и очень
трепетное отношению к маленьким пациентам.Роза Шангареева, доктор медицинских наук
Лекция, демонстрация клинических наблюдений и
мастер-класс от лучшего хирурга республики Аитбая Гумерова. После
научно-практической части прозвучали теплые поздравления с юбилеем.
Конференции
нужны не только молодым ученым. Это всем нужно. Мы должны передавать свой опыт,
свои знания молодым хирургам. Потому что мы каждый раз внедряем современные методы диагностики лечения. В частности,
мы разработали несколько десятков современных методов, высокотехнологических
методов для оперативного лечения. Среди них особое место занимает эндоскопия.Аитбай Гумеров, заслуженный врач России и Республики Башкортостан, заслуженный деятель науки России и Республики Башкортостан