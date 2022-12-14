Товарооборот Башкирии с Турцией увеличился на 42%

В новой экономической реальности Турция играет особую роль стратегического партнера. Это обусловлено и географическим положением, и ролью логистического хаба, и широко диверсифицированной экономикой Турецкой Республики. Показательно, что сотрудничеству России с Турцией отведена отдельная секция. На сегодняшний день Башкортостан занимает пятое место среди субъектов РФ по объёму прямых инвестиций из Турции. Опыт Башкортостана по работе с Турцией сегодня крайне полезен многим регионам. В рамках нашей секции мы обсудим промышленный диалог между Башкирией и Турцией. Есть много горизонтов и перспектив для развития взаимодействия между сторонами – обмен опытом и продвижение лучших кейсов, открытие совместных предприятий, размещение информации о производителях Башкирии на турецких маркетплейсах. На нашей площадке будет много уважаемых и авторитетных спикеров, мы готовимся к живому и конструктивному диалогу.

Мария Суворовская, председатель ассоциации «Российско-турецкий диалог»