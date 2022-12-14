Радий Хабиров дал старт Международной неделе бизнеса в Уфе

Форум проходит в столице республики с 14 по 16 декабря. В нем принимают участие более 3 тысяч человек. Ожидается, что на мероприятии будут подписаны соглашения на десятки миллиардов рублей. Сегодня стал известен концессионный партнер, который поможет построить студенческий кампус.
Инвестиции в будущее – один из девизов нынешней Недели бизнеса. Именно поэтому основная экспозиция впервые представлена беспилотниками. Башкортостан активно участвует в создании различного рода дронов. Радий Хабиров осмотрел выставку и во время церемонии открытия поблагодарил инвесторов, которые в этот непростой период не останавливают свои проекты, работая на благо республики и всей страны.
К слову, БСК выступила как стратегический партнер форума. Деятельность компании как флагмана развития химической промышленности России рассмотрели в ходе одной из сессий. Несмотря на санкции, на предприятии продолжается модернизация производственных мощностей, снижается негативное влияние на окружающую среду. При этом компания активно участвует в благотворительных проектах.
Без взаимодействия власти и бизнеса невозможно было бы реализовать и другой масштабный проект. На форуме правительство и группа «Эталон», входящая в АФК «Система», заключили концессионное соглашение. Оно предусматривает строительство и последующую эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса. Таким образом, по сути, начался обратный отсчет: весь комплекс зданий намерены возвести к 2026 году.
Деловая программа форума посвящена ключевым вопросам развития Башкортостана и России в сфере экспорта, инноваций и инвестиций, а также работы малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС. Гостями Недели бизнеса станут в общей сложности представители 20 стран, планируется подписать свыше полусотни соглашений, которые положат начало новым проектам в регионе.