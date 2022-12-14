Радий Хабиров дал старт Международной неделе бизнеса в Уфе

Форум проходит в столице республики с 14 по 16 декабря. В нем принимают участие более 3 тысяч человек. Ожидается, что на мероприятии будут подписаны соглашения на десятки миллиардов рублей. Сегодня стал известен концессионный партнер, который поможет построить студенческий кампус.

Инвестиции в будущее – один из девизов нынешней Недели бизнеса. Именно поэтому основная экспозиция впервые представлена беспилотниками. Башкортостан активно участвует в создании различного рода дронов. Радий Хабиров осмотрел выставку и во время церемонии открытия поблагодарил инвесторов, которые в этот непростой период не останавливают свои проекты, работая на благо республики и всей страны.

Это непростое время мы можем пройти только поддерживая и доверяя друг другу. Я не могу не поблагодарить основные локомотивы развития нашей республики. Без эффективной работы «Башнефти», компаний «Газпрома», БСК, предприятий «Ростеха», наверное, республика не была бы такой успешной. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, БСК выступила как стратегический партнер форума. Деятельность компании как флагмана развития химической промышленности России рассмотрели в ходе одной из сессий. Несмотря на санкции, на предприятии продолжается модернизация производственных мощностей, снижается негативное влияние на окружающую среду. При этом компания активно участвует в благотворительных проектах.

Компания молча, тихонечко достраивает наш хоспис. Это большой объект, стоимость – более миллиарда, и за это огромное спасибо. Люди скажут огромное спасибо. Благодаря вам мы выполняем две важнейшие задачи – обеспечение развития экономики и поддержка Вооружённых Сил России. Вашим участием мы смогли охватить заботой семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу Родину. Низкий вам поклон за неоценимую помощь! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Без взаимодействия власти и бизнеса невозможно было бы реализовать и другой масштабный проект. На форуме правительство и группа «Эталон», входящая в АФК «Система», заключили концессионное соглашение. Оно предусматривает строительство и последующую эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса. Таким образом, по сути, начался обратный отсчет: весь комплекс зданий намерены возвести к 2026 году.

Идея строительства кампуса предполагает наличие внебюджетных средств. Основной грант в 12 млрд в бюджете у нас есть на кампус, нам важно было найти свои собственные средства. Эта сумма небольшая – 3,6 млрд на 4 года. И найти партнера, который даст внебюджетные средства в рамках концессионного соглашения. В принципе, это соглашение является, наверное, последним юридическим действием, чтобы приступить к строительству. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан