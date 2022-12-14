Выставки, конкурсы и премьеры: как в Башкортостане отмечают День башкирского языка

Сегодня в республике отмечают День башкирского языка. Праздник был учреждён главой региона в 2019 году и приурочен ко дню рождения известного поэта Мифтахетдина Акмуллы, имя которого носит Башгоспедуниверситет. Радий Хабиров возложил цветы к памятнику просветителя, расположенному перед главным корпусом вуза. С этого сегодня начались основные мероприятия, посвященные Дню башкирского языка.
Радий Хабиров вручает студентам Башкирского педуниверситета премию имени Мифтахетдина Акмуллы. Она ежегодная и даётся за высокие показатели в учебной и научной деятельности, связанной с изучением родных языков народов Башкортостана.
Мероприятия, посвященные Дню башкирского языка, начались сегодня с возложения цветов к памятнику Мифтахетдину Акмулле. Именно в день его рождения принято отмечать праздник, учрежденный главой республики в 2019 году. Свою приветственную речь Радий Хабиров произнёс сегодня на башкирском языке.
В рамках Дня башкирского языка одним из ключевых событий стало открытие выставки III Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Проект собирает лучшие работы победителей в залах Национального музея Республики Башкортостан. Здесь же состоялась презентация каталога «Башкирская народная одежда в фотографиях и реконструкциях».
Любителей башкирской поэзии объединил сегодня проект «Ижади майҙан». В ГКЗ «Башкортостан» организовали дискуссии, семинары и различные мастер-классы. С участниками форума профессиональными секретами делились известные эксперты.
Литературные вечера, интеллектуальные игры, поэтические конкурсы и много других мероприятий, посвященных Дню башкирского языка, прошли сегодня в Башкортостане. Вечерняя программа дня продолжилась премьерой спектакля «Акмулла» в Национальном молодёжном театре.