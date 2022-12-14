Выставки, конкурсы и премьеры: как в Башкортостане отмечают День башкирского языка

Сегодня в республике отмечают День башкирского языка. Праздник был учреждён главой региона в 2019 году и приурочен ко дню рождения известного поэта Мифтахетдина Акмуллы, имя которого носит Башгоспедуниверситет. Радий Хабиров возложил цветы к памятнику просветителя, расположенному перед главным корпусом вуза. С этого сегодня начались основные мероприятия, посвященные Дню башкирского языка.

Радий Хабиров вручает студентам Башкирского педуниверситета премию имени Мифтахетдина Акмуллы. Она ежегодная и даётся за высокие показатели в учебной и научной деятельности, связанной с изучением родных языков народов Башкортостана.

Я учусь на факультете башкирской филологии, получаю я образование педагога по башкирскому и английскому языку. Обучаюсь этой профессии, потому что мне очень нравится делиться своими знаниями, и я очень хочу, чтобы все мои знания, которые я накопила на протяжении 5 лет, в полной мере достались детям, чтобы они в будущем стали хорошими людьми.

Айгузель Муртаева, студентка БГПУ им. М. Акмуллы
Фото №1 - Выставки, конкурсы и премьеры: как в Башкортостане отмечают День башкирского языка

Мероприятия, посвященные Дню башкирского языка, начались сегодня с возложения цветов к памятнику Мифтахетдину Акмулле. Именно в день его рождения принято отмечать праздник, учрежденный главой республики в 2019 году. Свою приветственную речь Радий Хабиров произнёс сегодня на башкирском языке.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днём башкирского языка. Этот праздник появился недавно. Это очень значимое событие. Мы все понимаем, что башкирский язык – язык нации, родной язык, богатство нашего народа. Поэтому мы уделяем ему большое внимание, проводим разные мероприятия сегодня и в другие дни. Чтобы развивать и сохранять башкирский язык, он должен быть модным. Молодёжь должна разговаривать на башкирском языке, изучать его. Поздравляю всех вас с этим днем! Мы не должны забывать, что сегодня – день рождения великого Акмуллы. Мы все знаем, что у него, на мой взгляд, была самая главная мысль: «Нужно учиться». Поэтому, друзья, всех вас поздравляю и желаю успехов!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках Дня башкирского языка одним из ключевых событий стало открытие выставки III Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Проект собирает лучшие работы победителей в залах Национального музея Республики Башкортостан. Здесь же состоялась презентация каталога «Башкирская народная одежда в фотографиях и реконструкциях».

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Сюда вошли  фотографии середины 20 века по экспедициям ученых Института истории языка и литературы, а также трехлетние мощные работы конкурсантов-реконструкторов  «Тамга».

Салима Усманова, научный сотрудник Национального музея Республики Башкортостан

Любителей башкирской поэзии объединил сегодня проект «Ижади майҙан». В ГКЗ «Башкортостан» организовали дискуссии, семинары и различные мастер-классы. С участниками форума профессиональными секретами делились известные эксперты.

Сегодня в рамках проекта «Ижади майҙан» мы на своей площадке ведем работу с родителями. О важности выбора родного языка, об общении на нем, о воспитании детей именно в национальных традициях и национальном самосознании.

Руслан Биккинин, председатель республиканской комиссии родителей

Литературные вечера, интеллектуальные игры, поэтические конкурсы и много других мероприятий, посвященных Дню башкирского языка, прошли сегодня в Башкортостане. Вечерняя программа дня продолжилась премьерой спектакля «Акмулла» в Национальном молодёжном театре.

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